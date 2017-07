Kukësi, rinovimet vijojnë me Shametin

Ylli Shameti është lojtari i radhës nga boshti i ekipit kampion, me të cilin te Kukësi janë në fazën finale të negociatave dhe presin të zyrtarizojnë rinovimin e kontratës.

Pas disa bisedave, mbrojtësi do të zhvillojë edhe takimin vendimtar me presidentin Safet Gjici, ndoshta për të arritur akordin dhe të zgjasë qendrimin te veri-lindorët.

Sipas drejtuesve të Kukësit, klubi do të synojë ruajtjen e grupit që fitoi titullin kampion. Pas kontratës me Enea Koliçin, rinovimit të mesfushorit Besar Musolli dhe sinjaleve pozitive për vazhdimin e bashkëpunimit me Shametin, kampionët do të ulen në bisedime edhe me Lenën e Eminin.

Përveç sulmuesit Pero Pejiç dhe mesfushorit brazilian, Carioca, të cilët janë larguar zyrtarisht, synohet që pjesa tjetër e futbollistëve të sezonit të kaluar të mbeten pjesë e skuadrës.

Të gjithë pritet të jenë në startin e përgatitjeve me trajnerin e ri, Mladen Milinkoviç, duke nisur prej datës 1 Gusht. Ruajtja e grupit aktual dhe përforcimi i skuadrës në repartet ku nevojitet, këto janë synimet e presidentit Gjici për të garantuar që Kukësi do të mbetet konkurues në Kategorinë Superiore.

Ndërkohë, pas izraelitit Nasar, blerja e radhës vjen nga Etiopia. Bëhet fjalë për sulmuesin 19-vjeçar Benayem Demte, edhe pse drejtuesit e skuadrës janë të vetëdijshëm se për të zëvendësuar golat e bomberit Pejiç dhe për të pretenduar sërish titullin, në repartin e avancuar nevojitet një sulmues me eksperiencë.