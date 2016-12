Kukësi, Tirana e Vllaznia skuadrat që barazojnë më shumë

Në një kampionat kaq shumë të rivalizuar sa ky i këtij sezoni, ka dhe nga ato skuadra që nuk duan kurrësesi të humbasin duke u mjaftuar edhe me vetëm 1 pikë në takime të ndryshme, dhe jo më kot barazimi është një nga rezultatet që është regjistruar mësëshumti në këto 18 javë të para të kategorisë Superiore. Kukësi kryesues është i vetmi ekip që nuk ka pësuar humbje në këtë sezon por të besuarit e Ernest Gjokës sëbashku me Vllazninë dhe Tiranën janë njëkohësisht edhe një nga 3 skuadrat që kanë regjistruar në më shumë raste shenjën X. Barazimi 2-2 ndaj Luftëtarit në javën e fundit ishte i 9-ti për verilindorët në këtë sezon me Kukësin që numëron gjithashtu dhe 9 fitore për një total prej 36 pikësh. 8 prej këtyre 9 barazimeve Kukësi i i ka regjistruar në ndeshjet që ka zhvilluar në transfertë, ku spikasin barazimet 0-0 në Korcë ndaj Skënderbeut dhe në Elbasan Arena ndaj Partizanit.

Për të fituar titullin kampion duhet të fitosh sa më shumë ndeshje por e rëndësishme është edhe të mos humbasësh, edhe pse duke barazuar kaq shpesh Kukësit tashmë i cënohet vendi i parë pasi Partizani qëndron me vetëm një pikë pas skuadrës verilindore në renditje. Po aq barazime sa Kukësi numërojnë dhe Tirana e Vllaznia që pozicionohen respektivisht në vendet 4 dhe 6. Të dyja këto skuadra falë ecurisë jo të mirë në javët e fundit kanë cënuar pozitat e tyre në klasfikim. Tirana tashmë është 9 pikë larg kreut ndërsa Vllaznia më shumë sesa për zonën europiane duhet të mendojë për të siguruar sa më shpejtë mbijetesën sepse në një kampionat kaq shumë të rivalizuar asgjë sështë e sigurtë për skuadrën e Armando Cungut. Me 8 barazime në vendin e 4-t pozicionohet Partizani ndërsa Teuta është skuadra që e ka regjistruar në më pak raste shenjën X gjatë këtij sezoni, vetëm 4 herë.