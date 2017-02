Kukësi, Pejic: Sulmi ynë, më i miri

Quhet Pero Pejic, por të paktën këtu në Shqipëri emri i tij ështsinonimi i golit. Gol, si 13 golat që ka shënuar këtë sezon për Kukësin, si golat që ka shënuar që nga Dinamo ku zbarkoi në 2007, te Flamurtari, Tirana, Skënderbeu apo Kukësi në sezonin 2014-2015. Dy Këpuca të Arta në Superiore të dyja me Skënderbeun, 3 tituj kampionë, dy herë me korcarët dhe një herë me Dinamon. Trofeun e kampionit këtë vit e kërkon me Kukësin, e di që ndaj Partizanit do të luhet një copëz e mirë titulli, ashtu si dhe shpresat e mëdha bien mbi të, njeriun që vendosi edhe përballjen e parë sezonale mes dy skuadrave në fazën e parë.

“Është një ndeshje e vështirë, si një derbi gjithmonë i fortë. Në ndeshjen e parë ne fituam në shtëpi 1-0 dhe në të dytën barazuam, e di që kjo ndeshje do të jetë e fortë, me pak gola dhe shumë taktike, por ne zbresim për të fituar dhe për të mbajtur distancën”.

Tifozët e Kukësit thonë Pejic, por ata të Partizanit, Ekuban. Kroati e njeh mirë rivalin e tij të madh.

“Ka shënuar 10 gola, unë 13, e respektoj shumë pasi është një lojtar shumë i mirë dhe ka shënuar shumë. Do të jetë një duel interesant ai mes tij dhe meje.”

Kush fiton?

“Të shohim , shpresoj të fitoj unë.”

Për të fituar duhen golat, dicka që Pejic e di mirë, dhe në krahasimin se kush ka sulmin më të mirë mes pretendentëve të titullit, Pejic sjell në ndihmë shprehjen, trimi i mirë me shokë shumë, ai ka edhe Eminin.

“Deri më tani ne kemi treguar se kemi sulmin më të mirë pasi e thonë statistikat. Unë kam shënuar 20 dhe Emini 7. Te Partizani kanë vetëm Ekuban, te Skënderbeu Salihin.”

Nga sulmi te mbrojtja e Partizanit, aty ku luan Malota dikush që Pejic e njeh mirë pasi kanë luajtur bashkë dy sezone më parë, por nuk është vetëm Malota, plani i kroatit ka më shumë kundërshtarë për të kaluar.

“Kam luajtur me Malotën për një vit dhe e respektoj, por tani luan për Partizanin. Ai është mbrojtës, unë sulmues. Unë shkoj për të shënuar, ai është një lojtar i mirë ashtu si dhe Krasniqi apo portieri Hoxha, por ne duhet ta fitojmë këtë ndeshje, edhe pse është shumë e fortë”.

Shënon Pero?

“Shpresoj që po.”

Para portës është i pamëshirshëm, ashtu sic është i drejtëpërdrejtë kur i përgjigjet pyetjes se kë do t’i hiqte Partizanit në këtë duel nëse do të kishte mundësi?

“Unë do të hiqja Hoxhën, pasi është një portier shumë i mirë, është një portier i Kombëtares, është një lider te Partizani, dhe e mban portën shumë mirë. Kam luajtur me të që te Dinamo dhe e njoh shumë mirë, mendoj se është një ndër portierët më të mirë në Shqipëri, natyrisht bashkë me portierin tonë Kolici dhe Shehin.”

Te Kukësi ka ardhur momenti të fitojnë titullin, dhe për arritjen e objektivit final, Pejic është gati të bëjë një sakrificë në planin personal. Pyetja është a do të firmoste që Kukësi të shpallej kampion, por dikush tjetër dhe jo ai kryegolashënues. Pyetje që ska nevojë për përkthim.