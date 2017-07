Marash Kumbulla firmos me Hellas Verona

Shtohen radhët e shqiptarëve në Serinë A. Përveç emrave tashmë të konfirmuar si Hysaj, Berisha apo Strakosha, gjatë sezonit të ardhshëm, në kampionatin elitar në Itali do të luajë edhe Marash Kumbulla. Talenti 17-vjeçar firmosi kontratën e parë si profesionist me Hellas Veronan, pasi është rritur në Akademinë e klubit dhe ka luajtur në të gjitha skuadrat e moshave. Marrëveshja e lidh talentin shqiptar me klubin veronez deri më 30 Qershor 2020.

Kumbulla luan si mbrojtës, por mund të aktivizohet edhe në rolin e shkatërruesit në mesfushë. Ai ka lindur në Itali nga prindër shqiptarë dhe ka zgjedhur të luajë me përfaqësuesen shqiptare të 17-vjeçarëve, të drejtuar nga trajneri Xhemal Mustedanagic.

Pavarësisht moshës ende të re, Marash Kumbulla është përfshirë në listën e futbollistëve, që do të zhvillojnë fazën përgatitore me ekipin e parë të Hellas Veronas, nën urdhërat e trajnerit Fabio Peçhia.