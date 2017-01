Kupa, “specialiteti” i Laçit

Prej disa sezonesh Laci ka hedhur gjithmonë vështrimin tek Kupa e Shqipërisë, ku me të drejtë është etiketuar dhe si skaudra specialiste e këtij trofeu. Në 3 prej 4 edicioneve të fundit kurbinasit kanë mundur të shkojnë në finale, ku dy prej tyre i kanë fituar duke siguruar dhe biletën për në europë. Në cerekfinalet e këtij sezoni shorti i ka vendosur përballë Skënderbeun, skuadra kampione që për herë të parë në këto vite mer në konsideratë trofeun e dytë më të rëndësishëm në vend. Kurbinasit e kanë nisur mirë vitin pas asaj fitoreje në finalen direkte për mbijetesë me Korabin. Por nëse në kampionat gjërat nuk shkojnë mirë për ta, nuk do të thotë që në kupë kampioënt do ta kenë të lehtë. Edhe edicionin e kaluar këto dy ekipe u ndeshën në të njëjtin raund, me Lacin që kaloi më tej falë golit në fushën kundërshtare. Sezoni që ka nisur keq për bardhezinjtë duket se po mer ngjyra me afrimin e lojtarëve cilësorë si Vucajt apo edhe Sergio Junior. Në krahun tjetër Skënderbeu kërkon fitoren e dytë të epokës Daja, pas asaj në kampionat ndaj Flamurtarit. Eleminimi i një sezoni më parë duket një histori tjetër, dhe tashmë korcarët, duke parë që në kampionat nuk janë më komandues, nuk mund të nënvlerësojnë kupën e Shqipërisë. Këtë sezon bardhekuqtë kanë marë dy fitore minimale ndaj Lacit, duke mos bindur në lojë. Në një kompeticion të tillë me eleminim direkt, kjo vlen shumë dhe tek Skënderbeu shpresojnë që trendi i rezutlateve të këtij sezonit të vijojë më tej.