Ky është një kampionat pa padronë

Kukësi dhe Skënderbeu që kryesojnë me pikë të barabarta, Partizani që ndjek me 4 pikë më pak. Klasifikimi thotë se askush nuk mund të vërë bast sot se cila prej tre skuadrave pretendente mund të fitojë kampionatin, ashtu si edhe loja. Të tre janë rivalë të fortë me pikat e tyre të forcës, Kukësi ka sulmin më të mirë e po ashtu dhe pathyeshmërinë, Partizani ka Ekuban, një forcë të pakontestueshme fizike, ndërkohë që pret edhe një kontribut nga Mazrekaj me Starovën që në fazën më vendimtare mund të shfrytëzojë dhe asin nën mëngë Sukaj, Skënderbeu me Dajën nuk di të ndalet, ka shfaqur progres në lojë, ka fituar soliditet në mbrojtje dhe optimizëm, por i duhet ende të fitojë duelet e drejtëpërdrejta me rivalët ku deri më tani ka lënë për të dëshiruar. Të treja janë në lojë të plotë për titullin, dhe një kombinim intrigues i klasifikimit ku me përjashtim të Korabit nuk mund të thuash se asnjë skuadër tjetër luan thjesht për statistika pasi që nga Tirana e deri te Flamurtari nuk mund të jenë të sigurt për mbiojetesën, ky është vërtet një kampionat i paparashikueshëm. Skënderbeu qëndron në fron prej 6 vitesh, por dominimi i korcarëve nisi të dridhet që edicionin e kaluar, kur Partizani arrinte të fitonte atë ndeshje të cmendur me golin e Vilës në Korcë dhe Skënderbeut për tu konfirmuar në krye ju desh të luftonin deri në javën e fundit të kampionatit. Të tre pretendentët kanë motivet e tyre për të shpresuar, Partizani për lojën dhe urinë e jashtëzakonshme, Kukësi beson se tanimë ka ardhur momenti i tyre, ndërsa Skënderbeu mbetet gjithmonë Skënderbe, ai mes tyre është një kampionat më vete, për bukurinë e lojës një kampionat pa padronë.