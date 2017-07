Kyle Walker drejt Man. City

Kyle Walker do të bëhet mbrojtësi më i shtrenjtë në botë, futbollisti do të kalojë te Manchester City në bazë të një akordi në shumën e 54 milionë Paund me Tottenham, me transferimin që është tashmë punë e kryer. Me këtë operacion Walker thyen rekordin për një futbollist anglez që mbahej nga John Stones që u transferua nga Everton te Citizens për 47.5 milionë paund. Për Walker Manchester City do t’i paguajë Spursave fillimisht 45 milionë paund dhe pastaj 5 milionë paund të tjera brenda 12 muajve si dhe një shumë tjetër prej 4 milionë paundsh është parashikuar në formë bonusesh në bazë të performancave të lojtarit. Nëse këto performanca përmbushen transferimi i Walker kalon edhe rekordin e David Luiz prej 50 milionë paundsh, si mbrojtësi më i shtrenjtë në botë.

Ish klubi i Walker, Sheffield gjithashtu do të përfitojë 5 milionë paudn, në bazë të një klauzole që i jep atyre 10 përqind të shumës së shitjes së tij të ardhshme. Manchester City kishte arritur prej kohësh akordin personal me Walker ndërsa në negociatat mes klubeve Citizens dhe Tiotenham i ndante një diferencë prej 10 milionë eurosh, por City përshpejtoi tratativën pasi humbi shërbimet e Dani Alvesh që pavarësisht ofertave të Guardiolës zgjodhi Paris Saint Germain. Trajneri sdpanjoll identifikoi Walker si objektivin e tij në merkato pasi lejoi largimet e Pablo Zabaleta dhe Bacary Sagna. Walker, 27-vjecar i cili nënshkruan një kontrate 5-vjecare, pritet të niset për në turneun me Cityn të hënën e ardhshme, dhe madje mund të ndeshet me Totenham, në Shtetet e Bashkuar në 29 korrik, në turneun e International Champions Cup që transmetohet ekskluzivisht për publikun shqiptar nga Supersport.