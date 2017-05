Lacazzette e mbyll me Lyonin, e pret Atletico e Madridit

Do të jetë Alexandre Lacazzette goditja e madhe e Atleticos së Madridit në merkaton e verës. Edhe pse drejtuesit e Los Colchoneros apo edhe vetë trajneri Simeone janë revervuar përsa i përket kësaj lëvizjeje, është vetë 28 – vjecari francez i cili zbulon se do të largohet nga Lyoni në fund të sezonit, duke lënë të kuptohet se e ardhmja e tij do të jetë në Madrid.

“Mendoj se është momenti i duhur për të ndryshuar ambient dhe për të provuar një aventurë të re. Mendoj se ende nuk e kam treguar sa duhet veten në skenën e madhe euroiane. Kam dëshirë të tregoj se mund të përmirësohem më shumë. Atletico? Është një klub që në sezonet e fundity gjithmonë ka shkuar në fazat finale të Championsit. Ka një skuadër cilësore dhe së shpejti do të luajë në një stadium të ri. Pastaj atje luan edhe Antonine Greizmann.”

Marrëdhënia e shkëlqyer që ka me Griezmann mbetet një faktor i rëndësishëm për kalimin e Lacazzette në Primera Division.

Do të jetë një histori e bukur nëse luajnë përkrah njëri tjetrit. Ka nisur që kur ishin me përfaqesueset e moshave të Francës. Kemi qenë të dy pjesë e sulmit dhe jemi kuptuar më së miri.

Edhe pse vetë Lacazzette nuk dëshiron të flasë për detaje të kalimit të tij të Atletico, mediat kanë sbuluar se drejtuesit e Los Colchoneros kanë rënë dakord për të paguar plot 60 milionë euro për shërbimet e 26-vjecarit.