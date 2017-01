Laci fundos Korabin, paralajmon rivalët

Laci fiton duelin e mbijetesës me Korabin dhe u jep një goditje të rëndë shpresave të lindorëve për qëndrimin në Superiore. Goli i Lushkjes që në fillim të takimit rezultoi vendimtar për këtë sfidw, por duhet pranuar se ndërhyrjet në merkaton e janarit bënë diferencën në kampin kurbinas.

Vucaj, Sergio Junior, Nika e Rajovic, i kishin dhënë tjetër forcë dhe cilësi skuadrës së Sinellës, ndërsa në formacionin e Gerd Haxhiut Ardit Hoxhaj e kishte të pamundur të bënte i vetëm diferencën.

Laci e kishte studiuar mirë kundërshtarin dhe jo më kot e sulmoi me shumë forca që në minutat e para, për të mos i dhënë mundësi që të përshtatej me lojën. Vujadonivoc shmangu golin që në minutën e dytë me dy ndërhyrje të njëpasnjëshme , por nuk mund të bënte asgjë pas caste më vonë, teksa goditja e Lushkjes brenda zonës u devijua në mbrojtje për të përfunduar në rrjetë.

Nuk arrin të përfitojë Korabi në të 19-ën në një moment pasigurie në zonën e Lacit, ndërsa në të 37-ën Selmani tregon reflekset e tij pas këmnëguljes së Hoxhajt nga e djathta, me topin që u devijua nga një mbrojtës.

Pretenedon për 11 metërsh sulmuesi vlonjat në të 38-ën, por nuk ishte i këtij mendimi kryesori Koci.

Pjesa e dytë ishte e gjitha një duel i futbollistëve të Lacit me portierin Vujadonovic. Në të 53-ën portieri malazes i mohoi golin Sergio Juniorit, ndësra në të 61-ën u bë i pakalueshëm për Vucajn.

Magjik me asistin e tij për Celhakën mesfushori shkodran nw tw 67-wn, por sulmuesi i kavajas goditi jashtë.

Ndeshja për Korabin u mbyll praktikisht në të 69-ë pas ndëshkimit të Artit Peposhit me kartonin e dytë të verdhë.

Vucaj, Sergio Junior e Shabani e kthyen në tabelë qitjeje portën e Korabit, por Vujadinovic nuk lejoi të prekej sërish rrjeta e tij duke kryer të tjera pritje vendimtare. Korabi duhet të përgëzojë portierin 33-vjecar, që shmangu një humbje shumë më të rëndë. Me këtë fitore Laci tregoi se do të jetë një rival shumë i fortë për mbijetesën, me Teutën, Flamurtarin dhe Vllazninë, që janë të paralajmëruara.