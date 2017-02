Laçi kërkon fitoren me Tiranën pas dy vjetësh

Laçi-Tirana është dueli i javës së 20-të të kampionatit, ndërmjet dy skuadrave që kërkojnë të largojnë krizën. Objektivi i kurbinasve të drejtuar nga trajneri Sinella është ti japin vazhdimësi fitores së fundit në kampionat me Korabin, ndërsa barazimi me Skëderbeun në Kupë ishte një sinjal shprese.

Bardhezinjtë janë dëshpërimisht në kërkim të pikëve, për të mos humbur terren nga rivalët e garës për mbijetesë dhe synojnë ti largohen zonës së rënies nga kategoria.

Me një skuadër thuajse tërësisht të rinovuar gjatë merkatos së Janarit, me 11 largime dhe 9 lojtarë të afruar, ku spikasin elementë si Vucaj apo Serxhinjo, te Laçi besojnë se qëndrimi mes më të mirëve është i mundur dhe këtë duan ta tregojnë prej ndeshjes me Tiranën.

Përballë bardhebluve, kurbinasit kërkojnë fitoren e parë në dy vjet. Suksesi i fundit ndaj Tiranës në kampionat është ai i 22 Shkurtit 2015, me gola të Sefgjinajt, Shetës dhe Metos, nga të cilët vetëm i pari vijon të jetë pjesë e ekipit. Në po të njëjtin vit, në muajin Prill, laçianët fituan edhe në Kupë ndaj Tiranës, duke u kualifikuar në finalen e aktivitetit, të cilin në 2015-ën e fituan përballë Kukësit.

Në anën tjetër, Tirana ka si objektiv ti rikthehet fitoreve në kampionat, pas sinjalit pozitiv që skuadra e Josës dha në çerekfinalen e parë të Kupës së Shqipërisë, të fituar me Kukësin.

Një lajm i keq për kryeqytetasit është dëmtimi i pësuar nga ylli i mesfushës, Mervejl. Kongolezi ka pësuar një goditje në kavilje dhe mungoi në stërvitje, pasi iu nënshtrua menjëherë terapisë. Gjasat janë që Mervejl të mungojë në sfidën në Laçi, për të qenë i gatshëm për ekipin prej javës së ardhshme.

Një rezultat pozitiv do ti shërbente 24 herë kampionëve të konsolidonin vendin e katërt në renditje, që do ti lejonte edhe të përqendroheshin maksimalisht në Kupë, që është objektivi i vetëm sezonal i mbetur për bardheblutë.