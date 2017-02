Laci-Kukësi, do të luhet të Hënën

Ndryshon kalendari i javës së 22-të të Kategorisë Superiore. Ndryshe nga sa ishte programuar më parë, Laci-Kukësi do të luhet ditën e Hënë.

Të dy klubet ranë dakord për shtyrjen me pothuajse 24 orë të takimit që ishte parashikuar të dielën, duke marrë dhe bekimin e FSHF, për të luajtur kështu në të njëjtën ditë me derbin. Padyshim që një arsye kryesore për këtë kërkesë tashmë të miratuar të dy skuadrave përbën mundësia për të patur më tepër kohë në dispozicion për përgatitjen e një sfide delikate si për trajnerin Sinella ashtu dhe për atë të Kukësit, Gjoka, duke qenë se si Laci edhe Kukësi u impenjuan në Kupë edhe pse me formacione të ndryshme, pasi ai i Kukësit ndaj Tiranës ishte i mbushur me linjat e dytë ndërsa Laci luajti me titullarët ndaj Skënderbeut.

Në këtë mënyrë java e 22-të e Kategorisë Superiore pëson një shtrirje më racionale mes të Dielës dhe të Hënës. Gjithcka do të nisë të dielën me sfidën mes Korabit dhe Vllaznisë, një takim tejet i rëndësishëm mes dy skuadrave që janë në vallen e mbijetesës edhe pse me kuota shumë të ndryshme për sa oi përket shjanseve për të qëndruar më Superiore. Pasdite vjen një ndër takimet më intriguese, ai mes Skënderbeut dhe Luftëtarit ndërkohë që në të njëjtën kohë Flamurtari dhe Teuta do të përplasen në një përballje të drejtëpërdrejtë , ai i së Hënës ndërkohë është vërtet një “Modnay Soccer” i jashtazakonshëm, me kryesuesit e Kukësit që do të luajnë në Lac pak pas mesdite ndërsa disa orë më vonë, gjithë prozhektorët janë për derbin e kryeqytetit.

E diel 19 shkurt

Korabi-Vllaznia 14.00

Skenderbeu-Luftetari 17.00

Flamurtari-Teuta 17.00

E hene 20 shkurt

Laci-Kukesi 14.30

Partizani-Tirana 18.00