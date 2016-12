Laçi, merkato si mjet shpëtimi

Me 14 pikë të grumbulluara në 18 javë kampionat, Laci është një nga skuadrat që ka zhgënjyer më shumë në këtë sezon të kategorisë Superiore. Aktualisht kurbinasit pozicionohen në vendin e parafundit të tabelës së klasfikimit, pozicion që të rrëzon nga kategoria. Në këtë kontekst merkatoja e dimrit ashtu sic ka deklaruar shpesh edhe trajneri Ramadan Ndreu në intervistat e tij për Supersport mund të rezultojë edhe si një barkë shpëtimi për Lacin. Revolucioni i zhvilluar në verë me largimin e shumë lojtarëve që ishin pjesë e bardhezinjëve për vite me rradhë dhe afrimin në ekip të futbollistëve brazilianë dhe talenteve të reja nuk rezultoi i goditur te Laci me skuadrën kurbinase që vuan tashmë pasojat. Emrat e afruar nga Marcelo Troisi nuk kanë bindur dhe pas largimit të trajnerit brazilian, Ramadan Ndreu i ka shprehur shumë herë pakënaqësitë e tij kundrejt futbollistëve brazilianë. Në këtë mënyrë drejtuesit e Lacit do të hidhen fuqishëm në merkato gjatë muajit Janarit për të ndërtuar një skuadër të denjë që mund të ti shpëtojë rënies dhe të tentojë të shkojë sa më larg në Kupën e Shqipërisë që është edhe kompeticioni i preferuar i skuadrës kurbinase. Me vetëm 8 gola të realizuar në 18 ndeshje Laci ka nevojë urgjente për një sulmues sepse vuan shumë përpara portës. 3 finalizimet e brazilianit Bruno Aquino në këtë sezon janë shumë pak për një skuadër që në këto vitet e fundit ka vendosur fatet e kampionatit shqiptar. Që pas largimit në nigerianit James Adeniyi, janarin e kaluar për te Skënderbeu, Laci nuk ka gjetur në merkato një sulmues të denjë për ta zëvendësuar. Por ky Lac nuk ka nevojë të përforcohet vetëm në sulm por edhe në mbrojtje e mesfushë, prandaj Janari parashikohet një muaj i ngjeshur për drejtuesit e klubit kurbinas.