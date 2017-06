Lajme bIitz, Seria A

Sirena turke për Kwadwo Asamoah

Sirena turke për Kwadwo Asamoah. 28-vjeçari, i cili këtë merkato vere mund të largohet nga Juventusi, ka përfunduar në “radarët” e skuadrës së Trabzonspor, që kërkon të bëjë “pazar” në Itali, pasi turqit kanë shfaqur interes edhe për mesfushorin e Milanit, Juraj Kucka. Gjithesei objektivi primar i ekipit Ersun Yanal është pikërisht ganezi i bardhezinjve, për të cilin ka kohë që interesohet edhe Galatasaray.

Cuadrado: Do qendroj te Juventusi

Juan Cuadrado i ka të qarta idetë për të ardhmen e tij. Kolumbiani ritheksoi dëshirën e tij për të qëndruar te Juventusi, duke i mbyllur kështu derën skuadrave të tjera, të cilat kanë shfaqur interes për shërbimet e tij. 29-vjeçari theksoi se ka rinovuar kontratën me bardhezinjtë deri në 2020 dhe se me ndihmën e “Zotit”, do të dëshironte ta respketonte deri në fund kontratën. Cuadrado shtoi se ky është vendimi i tij për të ardhmen.

Duncan, objektiv i Torinos

Alfred Duncan është një nga objektivat kryesor të Torinos për të përforcuar mesfushën për sezonin e ardhshëm. 24-vjeçari pëlqehet shumë nga trajneri i grnatave, Mihajlovic, i cili u ka kërkuar drejtuesve të klubit pikërisht ganezin e Sassuolos. Kartoni i futbollistit vlerësohet rreth 10 milionë Euro, por presidneti Cairo është gati të përfshijë në tratativë kartonin e Marco Benassi, për të arritur te Duncan.

Vazhdon ceshtja Manolas

Roma vazhdon t’i rezistojë ofertave të Zenitit për Manolas. Takimi mes drejtuesve Monchi e Baldissoni nuk dha rezultate, pasi palët nuk ranë dakort për anën financiare të tratativës, duke e shtyrë kalimin e lojtarit në Rusi. Skuadra e drejtuar nga Mancini ofron 30 milionë Euro për grekun, por italianët kërkojnë edhe 5 milionë Euro më shumë. Gjithsesi futbollisti nga ana e tij ka arritur akordin personal me Zenitin dhe pret që Roma t’i japi sa më parë zgjidhje çështjes.