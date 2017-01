Lajme Blitz

Pato drejt Kinës:

Nuk do te jete ne Itali e ardhmja e Alexandre Pato. Braziliani eshte drejt largimit nga Villarreal, pasi te spanjollet nuk jane te kenaqur me rendimentin e tij. Kohet e fundit ishte perfolur per nje kthim te sulmuesit ne Seria A, me disa klube italiane qe kane shfaqur interes per te. Megjithate sipas lajmeve me te fundit, Pato pritet te transferohet ne Kampionatin Kinez te Tianjin Quanjian, me ekipin e Fabio Cannavaro, qe ka bere nje oferte te rendesishme ne drejtim te tij.



Walter Montoya firmos me Sevillan:

Walter Montoya perfundon aventuren e tij me Rosario Central. 23-vjeçari eshte lojtari me i ri i Sevillas, pasi palet kane gjetur akordin per transferimin e argjentinasit ne “Ramon Sanchez Pizjuan”. Montoya do te jete i lidhur me klubin nga Andaluzia deri ne Qershor te vitit 2021, pasi firmosi kontrate per 4 vjet e gjysme. Montoya eshte mesfushor, i cili zakonisht luan ne krahun e djathte, ndersa me ekipin e Rosario Central eshte aktivizuar ne 67 ndeshje ku ka realizuar edhe 7 gola.

Arsenali kthen vëmendjen nga Reus:

Lajme te reja nga merkatoja e Arsenalit. Mediat angleze, ekzaktesisht “The Independent” shkruan se “Topçinjte” kane rikthyer vemendjen nga nje pelqim i vjeter per trajnerin Wenger. Behet fjale per sulmuesin e Borussia Dortmund, Marco Reus. 27-vjeçari i verdhezinjve eshte objektiv i klubit londinez prej kohesh por kane hasur ne rezistencen e gjermaneve. Reus konsiderohet nga Arsenali si zevendeuesi ideal i Alexis Sanchez, i cili ende nuk po rinovon kontraten. Nje tjeter alternative eshte edhe Alvaro Morata i Realit te Madridit.

Verratti mbetet i PSG:

Ne te ardhmen e Marco Verrattit eshte vetem Paris Saint-Germain. Lajmin e perseriti edhe nje here agjenti i italianit, Donato Di Campli, i cili pohoi se pavaresisht ofertave te shumta ne drejtim te lojtarit, Verratti do te qendroje ne “Parc des Princes”. Perfaqesuesi i mesfushorit sqaroi se 24-vjeçari ka edhe disa vite kontrate me Parizienet dhe mbi te gjitha eshte i lumtur ne Paris. Di Campli shtoi se Verratti ka dhe mbeshtetjen e tifozeve dhe nuk ka asnje arsye perse te largohet nga Kampionet e Frances.