Lajme Blitz

Douglas Costa kërkon largimin nga Bayern:

Douglas Costa befason Bayern Munich pasi deklaron se nuk eshte i lumtur ne “Allianz Arena” dhe mendon largimin ne fund te ketij sezoni. Sulmuesi, i cili ne vitin 2015 u transferua nga Shakhtar Donetsk te klubi bavarezet, duket se joshet nga ideja per te luajtur ne Premier League. 26-vjeçari pohon se kur te perfundoje sezoni do te bisedoje me drejtuesit dhe do te analizoje gjithçka me ta per te ardhmen. Braziliani deri ne keto momente ka realizuar 11 gola me Bayern ne te gjitha kompeticionet.

Calhanoglu, në “radarët” e Chelsea:

Chelsea rikthehen vemendjen nga Hakan Calhanoglu i Bayer Leverkusen. Sipas mediave turke, Blute e Londres do te tentojne ne merkaton e veres te firmosin me mesfushorin. Ne fakt 22-vjeçari eshte objektiv i ekipit anglez qe kur luante me Hamburgun. Chelsea pritet t’i kete te lehta bisedimet me lojtarin, pasi vet Calhanoglu ne nje interviste per mediat turke ka pohuar se do t’i pelqente te vishte fanellen e Bluve te Londres ne nje te ardhme te afert.

Lacazette mendon largimin nga Lyon:

Alexandre Lacazette nuk e perjashton mundesine e largimit nga Lyon me perfundimin e ketij sezoni. Sulmuesi ne nje interviste dhene per mediat franceze shprehet se ka ardhur momenti i duhur per te provuar nje eksperience te re ne karrieren e tij. 25-vjeçari thekson se e rendesishme per nje lojtar eshte qe te ece perpara per t’u permiresuar dhe rritur profesionalisht. Megjithate ne fund te intervistes, Lacazette nenvizon se do te vazhdoje te beje punen e tij, me shpresen se gjate merkatos se veres do te vije nje mundesi e mire per te.

Man. United shënjestron Marco Asensio:

Manchester United kerkon te firmose me talentin e Realit te Madridit, Marco Asensio, por per te mberritur te spanjolli, “Djajte e Kuq”, duhet te hapin mire protofolin e tyre. Madrilenet kane vendosur çmimin per mesfushorin, te cilin nuk deshirojne ta shesin lire. Plot 45 milione Euro kerkojne Los Blancos per xhevahirin e tyre, qe ne vitin 2014 u ble per vetem 3 milione nga madrilenet. Gjithsesi Man. United nuk eshte skuadra e vetme angleze qe interesohet per Asensio, pasi lojtari pelqehet shume edhe nga Arsenali.