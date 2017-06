Lajme blitz, Bundesliga

Sirena angleze për Sokratis Papastathopulos

Sirena angleze për Sokratis Papastathopulos. 29-vjecari grek mund të largohet nga Borussia e Dortmundit në merkaton e kësaj vere pasi për të interesohen 3 klube të mëdha angleze. Bëhet fjalë për Manchester United, Aresenalin dhe Chelsea-in, me mbrojtësin që dëshiron të provojë një aventurë të re edhe për faktin se me Borussian e ka të pamundur të fitojë kampionatin gjerman.

Renato Sanches pranë largimit nga B. Munich

Pas vetëm 1 sezoni Renato Sanches mesfushori i talentuar portugez me shumë gjasa do ti japë lamtumirën Bayern Munich. Edhe pse kartoni i tij u kushtoi kampionëve të Gjermanisë plot 35 milionë Euro një vit më parë, para që shkuan në arkat e Benficës, Sanches nuk gjeti shumë hapësira në Alianz Arena duke mos arritur të bindë trajnerin Ancelotti me paraqitjen e tij. Listës së gjatë të skuadrave që interesohen për mesfushorin luzitan u është shtuar sëfundmi edhe Paris Saint Germain.

Diego Benaglio drejt Monacos

Diego Benaglio gati për të nisur një aventurë të re. Pasi zgjidhi kontratën me Woflsburgun, gardiani zviceran është shumë pranë klaimit te Monaco klub me të cilin do të firmosë një kontratë 2-vjecare. Por ish kapiteni ujëqërve te klubi nga Principata mund të jetë zëvendsi i kroatit Daniel Subasic.

Anthony Modeste drejt Kinës

Anthony Modeste, vetëm një hap larg transferimit në kampionatin kinez. Sulmuesi francez autori i 27 golave me Kolnin në sezonin e fundit, do të firmosë një kontratë për 3 vite e gjysëm, me klubin e Tianjin Quanjin, skuadër që drejtohet nga italiani Fabio Cannavaro. Kartoni i 29-vjecarit do ti kushtojë skuadrës kineze rreth 30 milionë Euro një shifër rekord kjo, ndërsa Modeste do të ketë shokë skuadre, Axel Ëitsel dhe Alexandre Paton.