Lajme blitz, La Liga

Nolito rikthehet tek Sevilla. Sulmuesi i ka dhënë fund aventurës së tij me Manchester City, duke iu ribashkuar sërish klubit spanjoll. Në prezantimin e tij përpara mediave, Nolito u shpreh i lumtur që këtë sezon do të luaj për andaluzianët. Në lidhje me vendimin e marrë për tu larguar nga Citizens,30-vjecari u shpreh se ka bëjë me nevojën për qëndruar pranë familjes së tij.

Villareal kërkon Giovani Simeone. Drejtuesit e “Nëndetëses së Verdhë”, kanë pasur një takim me homologët e tyre italian, në lidhje me sulmuesin. Oferta e bërë nga ana e Villareal është 10 milionë Euro, ndërkohë që Genova kërkon 15 milionë Euro për ta lënë të lirë talentin 22-vjecar.

Matia Ferndandez është pranë kalimit tek Valencia. Mesfushori duket se e pëlqen një kalim të mundshëm në kampionatin spanjoll. Menaxheri i futbollistit ka nisur bisedimet me Valencian dhe në ditët në vazhdim me shumë gjasa mund të vijë dhe zyrtarizimi.

Arda Turan pranë kalimit te Galatasaray. Mesfushori i Barcelonës duket gjithnjë e më larg katalansve. Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, vetë turku e dëshiron largimin nga blaugranat, ndërkohë nga ana tjetër dhe drejtuesit e Barcelonës, kanë vendosur ta shesin futbollistin.