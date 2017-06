Lajme blitz, La Liga

Dembele nuk do të shkojë te Barcelona

Ousmane Dembele do të mbetet thjeshtë një ëndërr vere për Barcelonën. Sulmuesi i talentuar francez ishte një pritoritet për klubin katalanas në merkato, por Borussia e Dortmundit i ka mbyllur dyert një transferimi të mundshëm të talentit verdhezi te Barca. Drejtori sportiv i klubit nga Signal Iduna Park, Michael Zorc në një intervistë, ka lënë të kuptohet se Dembele ka një kontratë afatgjatë me Dortmundin dhe dëshira e drejtuesve është që ai të qëndrojë në Gjermani duke shtuar se verdhezinjtë nuk janë bisedime me asnjë skuadër tjetër për shitjen e yllit të ri francez.

Banega pranë rikthimit te Sevilla

Ever Banega është gjithnjë e më pranë rikthimit te Sevilla. Mesfushori argjentinas do ti japë fund aventurës së tij tek Interi pas vetëm 1 sezoni për tu bërë sërish pjesë e skuadrës andaluziane. Banega adhurohet nga tifozët e Sevillas dhe për të bërë të mundur rikthimin e tij, drejtuesit e klubit nga Ramon Sanchez Pizjuan, do të derdhin në arkat e Interit rreth 13 milionë Euro.

Andre Gomes qëndron te Barca

Andre Gomes nuk do të largohet nga Barcelona. Në ditët e fundit ishte folur shumë për një lamtumirë të mesfushorit portugez nga skuadra blaugrana pasi për kartonin e Andre Gomes, Manchester United ofroi deri në 35 milionë Euro, por për drejtuesit Gomes është i pashitshëm edhe për vetë faktin se presin shumë nga luzitani në sezonin e tij të dytë në Camp Nou.

Las Palmas dëshiron të mbajë Jese Rodriguez

Jese Rodriguez do të vazhdojë aventurën e tij tek Las Palmas. Klubi nga Ishujt Kanarie ka nisur bisedimet me Paris Saint Germain-in për të blerë kartonin e sulmuesit spanjoll, i cili në gjysmën e dytë të sezonit të kaluar luajti në formë huazimi te Las Palmas. Me 3 gola në 16 paraqitje Jese ka bindur presidentin e skuadrës ishullore Miguel Angel Ramirez për ta mbajtur në skuadër 24-vjecarin.