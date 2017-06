Lajme blitz, La Liga

E pamjaftueshme! Keshtu e ka cilësuar ofertën e Barcelonës për Verrattin klubi i PSG. 100 milionë Euro premtoi presidenti Josep Maria Bartomeu për mesfushorin italian, por mesa duket, presidenti Al Khelaifi kërkon të përfitojë sa më shumë nga lojtari që ka një kontratë afatgjatë me klubin parizien. Barcelona ishte e gatshme ta paguante italianin me 10 milionë Euro në sezon, 4 më shumë se paga aktuale e tij te francezët por sipas shtypit spanjoll bisedimet janë bllokuar dhe do të jetë shumë e vështirë që Barcelona të rrisë ofertën.

Javë martesash për Alvaro Morattan. Në 16 Qershor, sulmuesi madrilen do t’i thotë “po” në altar të fejuarës italiane, por mund të pranojë edhe martesën me një skuadër të re. Bëhet fjalë për Manchester United. Bomberi është gati të largohet nga Madridi për të luajtur titullar në radhët e “Djajve të Kuq”. Ky operacion do t’i kushtojë klubit të Jose Mourinhos 75 mln Euro.

Deportivo La Coruna synon të rikthejë në Spanjë ish portierin e Barcelonës, Victor Valdes. Klubi galiacian ka nisur kontaktet me Middlesbrough për të mësuar qëllimet e anglezëve me të cilët Valdes luajti titullar 28 ndeshje të Premier League gjatë seznit të fundit.

Sevilla dhe Celta Vigo në gjurmët e Nolitos. Klubi andaluzian dhe bardhekaltërit synojnë të afrojnë sulmuesin spanjoll të Manchester City. Këtë e bën të ditur vetë lojtari që thekson se tashmë vendiin përfundimtar duhet ta marrë Pep Guardiola. Manchester City planifikon ta huazojë Noliton për një sezon me të drejtë blerjeje për sezonin tjetër.