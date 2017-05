Lajme blitz nga futbolli

Man. City, Zabaleta largohet pas 9 vitesh:

Pablo Zabaleta do të largohet nga Manchester City në fund të sezonit, siç konfirmon vet klubi në komunikatën zyrtare për shtyp. Kontrata e argjentinasit, i cili vesh që prej vitit 2008 fanelën e Citizens, skadon me mbylljen e sezonit aktual. Gjithsesi Man. City nuk mendon t’i rinovojë marrëveshjen 32-vjeçarit, që do të përfundojë kështu aventurën 9-vjeçarë në “Etihad”. Për mbrojtësin ka disa kërkesa të ndryshme, duke nisur që nga West Ham.

Barcelona shënjestron Marcos Alonso:

Barcelona bënë 26-vjeçarin e Chelsea, Marcos Alonso, një nga prioritet e merkatos së verës. Mbrojtësi konsiderohet nga klubi katalanas si “Eric Abidal i ri” dhe blaugranat janë gati të shpenzojnë një shumë të konsiderueshme për kartonin e tij. Blutë e Londrës e blenë 24 mln Paund në vitin 2016, por tashmë vlera e Alonso është rritur. Nga ana tjetër La Liga është një kampionat i njohur për spanjollin, i cili më parë ka qenë pjesë e Real Madridit.

Inzaghi: Te Lazio, për shumë vite:

Simone Inzaghi i shpreh dashurinë klubit bardhekaltër. Pas deklaratës së Drejtorit Sportiv, Igli Tare se trajneri do të qëndrojë për shume vite në klub, reagon edhe vet 41-vjeçari. Inzaghi konfirmoi fjalët e drejtuesit shqiptar, duke theksuar se shpreson të vazhdojë gjatë aventurën me skuadrën laziale. Me Inzaghin në krye, skuadra arriti kualifikimi në finalën e Kupës së Italisë dhe zonën Europiane.

E ardhmja e Pepe-s është te Interi:

“Marca” jep indikacione të reja se ku do të jetë e ardhmja e Pepe. Sipas gazetës spanjolle, mbrojtësi i Real Madridit do ta vijojë në Serie A karrierën e tij, më saktë te Interi, duke refuzuar ofertat nga Kina. Kontrata e portugezit me “Los Blancos” skadon në fund të sezonit dhe palët nuk kanë gjetur akordin për rinovimin. Për Pepen interesohet edhe PSG, por 34-vjeçari preferon transferimin në Itali.