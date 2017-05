Lajme blitz nga futbolli

Flamengo, rinovon Vinicius Juniors:

Talenti më i fundit i futbollit brazilian, Vinicius Juniors ka hedhur firmën në kontratën e re me Flamengon duke u bërë 16-vjeçari më klauzolën më të lartë të largimit, plot 45 mln Euro. Një lëvizje e tillë është më shumë një truk që klubi të përfitojë më shumë pasi ka një akord paraprak me Real MAdridin për ta shitur sulmuesin në korrik të 2018 kur dhe ai të mbush 18 vjeç. Klauzola e mëparshme e Vinicius ishte 30 mln euro shumë që ishte gati ta paguante Barcelona por tashmë është Real Madridi favorit për ta blerë për 45 mln Euro.

Szczesny: Ky vit, më i miri në karrierën time:

Pas dy sezonesh në huazim te Roma, Wojciech Szczesny bën bilancin e aventurës së tij në Serinë A, ku padyshim vlerëson sezonin e fundit. Sipas portierit polak, ky vit ka qenë më i miri në karrierën e tij në bazë të vazhdimësisë dhe performancës teksa shtoi se dëshiron të përmirësohet akoma më shumë. Lidhur me të ardhmen, 27-vjeçari tha se do të rikthehet te Arsenali dhe pas 2 muajsh do të vendoset përfundimisht se ku do të jetë destinacioni i tij përfundimtar.

Leipzig “shënjestron” Maximilian Philipp:

Leipzig e ka gjetur përforcimin e parë për sezonin e ardhshëm. Ekipi që impresionoi këtë sezon duke siguruar vendin e dytë në Bundesliga, ka intensifikuar negociatat për blerjen e Maximilian Philipp, fantazistit të Freiburg i cili ka shënuar 9 gola në 26 paraqitje me ekipin ku luan edhe Abrashi. Edhe pse do të ketë konkurrencë të madhe te Leipzig, mesfushori 23-vjeçar mund të mbulojë edhe rolin e sulmuesit të dytë prandaj vlerësohet si një afrim shumë i nevojshëm për sezonin e ardhshëm.