Lajme blitz nga futbolli

Isco: Qëndroj te Real Madrid:

Isco i ka idetë e qarta për të ardhmen e tij. I kërkuar nga disa klube Europiane, mesfushori i Realit të Madridit, nuk e mendon largimin nga “Los Blancos”, aq më tepër pas shpalljes kampion të La Liga-s. 25-vjeçari qetësoi tifozët madrilenë duke theksuar se do të qëndrojë në “Santiago Bernabeu”. Përsa i përket fitimit të titullit me Realin, Isco deklaroi se është një ëndërr e bërë realitet, pavarësisht se klubit iu desh të priste 5 vjet.

Juve piketon Bernardeschin:

Juventusi ka nisur punën për sezonin e ri dhe bardhezinjtë kanë pikëtuar që tani disa prej lojtarëve me të cilët synojnë të përforcojnë ekipin. Pas Patrick Schick të Sampdoria dhe Corentin Tolisso të Lyon, emri më i ri në listën e bardhezinjvë është ai i Federico Bernardeschi. Megjithatë “Zonja e Vjetër” nuk do ta ketë të lehtë të bindë Fiorentinën të lërë të lirë 23-vjeçarin, i cili së fundmi ka rinovuar kontratën me klubin vjollcë deri në vitin 2019.

B. Munich, Costa e Sanches mund të largohen:

Kampionët e Bundesligës, janë gati të dëgjojnë ofertat për Douglas Costa dhe Renato Sanches, siç raporton gjermania “Kicker”. Me tërheqjen e Philipp Lahm dhe Xabi Alonso, te bavarezë pritet një riorganizim në skuadër, teksa lojtarë si Joshua Kimmich dhe Kingsley Coman do të qëndrojnë në “Allianz Arena”. Për këtë emrat e parë që janë drejt largimit janë ato të Costa e Sanches.

Sturridge, e ardhmja në duart e Liverpool:

Daniel Sturridge është i paqartë për të ardhmen e tij te Liverpool. Sulmuesi në një intërvistë të dhënë për mediat angleze u shpreh se vendimin për këtë çështje do ta marrë klubi i kuq. 27-vjeçari pranoi se do t’i kishte pëlqyer të luante më shumë gjatë këtij viti, por gjithsesi i është mirënjohës shoqërisë dhe trajnerit Klopp. Sturridge tha se puna e tij është të zbresë në fushën e lojës dhe të bëjë më të mirën.