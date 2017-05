Lajme blitz nga futbolli

Atl. Madrid, kontratë disa-vjeçare Koke-s:

Koke te Atletico Madrid edhe për disa vite të tjera. Të paktën kjo është dëshira e “Los Colchoneros”, që dëshirojnë të “blindojnë” mesfushorin, i cili ka kontratë deri në vitin 2019. Te madrilenët janë shumë të kënaqur me 25-vjeçarin dhe për këtë arsye synojnë t’i ofrojnë një marrëveshje afatgjatë lojtarit të tyre. Sigurisht që në kontratën e re do të përfshihet një rritje e konsiderueshme e pagës si dhe një klauzolë më e lartë largimi.

Porto, Casillas mendon kalimin te Liverpool:

Pothuajse 36-vjeç, Iker Casillas mund të nisë për herë të parë një aventurë në Premier League. Sipas asaj që raporton e përditshmja spanjolle “AS”, portieri aktual i Portos, po mendon seriozisht kalimin te Liverpool. Casillas ka disa oferta, por duket se ajo e “The Reds” e tërheq më shumë. Spanjolli, i cili u transferua te Portugezët në vitin 2015 nga Reali i Madridit, nuk do të rinovojë kontratën që i skadon në Qershor, pasi tundohet nga ideja për të veshur fanellën e Liverpool, që sezonin e ri do të luajë edhe në Champions League.

R. Madrid, Danilo në “orbitën” e Interit:

Pas një viti aspak të mirë, Interi ka nisur punën për projektimin e sezonit të ri, ku objektivi parësor është rikthimi në nivelet më të larta të futbollit italian. Siç raportojnë mediat spanjolle, së fundmi zikaltërit kanë vendosur në “radarë” mbrojtësin e Reali të Madridit, Danilo, i cili këtë sezon nuk ka gjetur hapësirat e dëshiruara në formacionin e madrilenëve. Nga ana tjetër edhe “Los Blancos” janë të gatshëm të lënë të lirë lojtarin, nëse vjen një ofertë e mirë.

Toure dëshiron qëndrimin te Man. City:

Yaya Toure nuk ka ndërmend të largohet nga Manchester City. Te klubi anglez pritet të ketë një revolucion gjatë merkatos, me 7 lojtarë që do të bëjnë gati valixhet, ku mes tyre është edhe emri i mesfushorit. I pyetur për të ardhmen e tij, Toure tha se dëshiron të qëndrojë në “Etihad” edhe pse do t’i kishte pëlqyer të luante më shumë. Megjithatë 34-vjeçari theksoi se qëndrimi te Manchester City do të ishte zgjedhja më e mirë për të.