Lajme blitz nga futbolli

Mourinho fton Kluivert te Man. United:

Justin Kluivert është një nga objektivët kryesor të Jose Mourinhos për merkaton e verës. Gjatë festimit për titullin e Europa League, trajneri i Manchester United ka zhvilluar një bisedë në fushën e lojës me yllin e Ajax, ku portugezi i ka komunikuar se e dëshiron në skuadër. Më tej Mou mësohet t’i ketë thënë sulmuesit 18-vjeçar se së bashku mund të shkruajnë historinë duke fituar tituj. Në fund trajneri i ka pohuar Kluivert se në 2018-ën e shikon me fanellën e “Djajve të Kuq” duke fituar Champions dhe Premier League.

Sassuolo, Inzaghi pasuesi i Di Francesco:

Sassuolo ka nisur të studiojë terrenin për Pippo Inzaghi-n. Sezoni që trajneri ka zhvilluar me Venezian, ka bindur drejtuesit e klubit italian, të ciliët e konsiderojnë ish-teknikun e Milanit, njeriun e duhur për të zëvendësuar Di Francesco, tashmë një hap larg transferimit te Roma. Megjithatë, për momentin, sipas mediave italiane, janë zhvilluar vetëm kontaktet e para, por pritet që Presidenti Squinzi, pas përfundimit të kampionatit, të hidhet në sulm për Inzaghi-n.

West Ham, largohen Calleri, Tore dhe Arbeloa:

Përmes një komunikatë për shtyp, West Ham zyrtarizoi listën e lojtarëve që nuk do të jenë pjesë e skuadrës, duke nisur nga sezoni i ardhshëm. Bëhet fjalë për Jonathan Calleri, i ardhur në huazim nga Deportivo Maldonado, që do të kthehet në Afrikën e Jugut. Me klubin përshëndetet edhe Gokhan Tore, i cili do të rikthehet te Besiktas, për shkak të përfundimit të huazimit. Do të largohet edhe Alvaro Arbeloa, që është në përfundim të kontratës me klubin anglez.

Marco Silva largohet nga Hull City:

Hull City konfirmoi se Marco Silva dha dorëheqjen nga drejtimi i skuadrës, pas rënies në Championship. 39-vjeçari zëvendësoi në Janar Mike Phelan, por që pas humbjes 4-0 me Crystal Palace zërat për largimin e trajnerit ishin shtuar. Nga ana tjetër, në kontratën mes palëve përfshihej edhe klauzola se Silva mund të ishte i lirë nëse ekipi nuk siguronte qëndrimin në Premier League. Pavarësisht se drejtuesit i ofruan një kontratë të re, portugezi vendosi të largohej.