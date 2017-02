Lajme blitz nga futbolli

Napoli kërkon rinovimin me Insigne:

Napoli do te rinise bisedimet me Lorenzo Insigne per rinovimin e kontrates me 25-vjeçarin. Te dyja palet u takuan dhe veren e kaluar per kete çeshtje, por atehere nuk u gjet akordi. Per kete arsye, sipas mediave italiane, Insigne do te takoje javen e ardhshme drejtuesit e kalter, me shpresen se kesaj radhe do te gjehet gjuha e perbashket per marreveshjen e re. Kontrata aktuale e Insigne perfundon ne vitin 2019 ndersa lojtari italian aktualisht perfiton 1.1 milione Euro ne sezon.

Arsenali, 18 mln Euro për Hart:

Paraqitjet e mira te Joe Hart me Torinon kane bindur drejtuesit e Arsenalit. Sipas “Daily Mail”, “Topçinjte”, te cilet jane ne kerkim te nje portieri per te zevendesuar Cech, jane te gatshem t’i ofrojne 18 milione Euro Manchester City-it, klub qe zoteron kartonin e anglezit. 29-vjeçari nuk bene pjese ne planet e Pep Guardioles dhe te Citizens jane gati te vleresojne çdo oferte. Po sipas tabloidit anglez, Hart preferon kthimin ne Premier League per te mos humbur vendin ne kombetare.

“Lukaku do të rinovojë me Everton”:

E ardhmja e Romelo Lukaku do te vazhdoje te jete te Everton. Eshte agjenti i lojtarit, Mino Raiola ai qe u mbyll dyert skuadrave te interesuara per sherbimet e 23-vjeçarit. Juventusi eshte klubi qe ka shfaqur me se shumti interes per sulmuesin, por pas fjaleve te Raioles duket se belgu do te mbetet thjesht nje deshire per bardhezinjte. Agjenti deklaroi se Lukaku do te rinovoje kontraten me klubin anglez dhe se Everton eshte ekipi i duhur per klientin e tij.

Interi kërkon Luis Muriel:

Ne shtepine e Interit kane nisur te mendojne qe tani per merkaton e veres. Te zikalterit po percaktojne objektivat e ardhshem, qe do te perforcojne skuadren dhe nje prej emrave me te lakuar eshte ai i Luis Muriel i Sampdorias. Madje mesohet se Drejtori Sportiv, Ausilio, eshte takuar me agjentin e lojtarit qe ka nje klauzole largimi prej 28 milione Eurosh. Kaq eshte edhe oferta qe Interi mendon te paraqese per Muriel.