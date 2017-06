Lajme blitz nga futbolli

Juve, akord me Szczesny:

Juventusi është pranë goditjes së parë në merkato. Klubi bardhezi ka vendosur të blejë portierin e Arsenalit, Wojciech Szczesny, madje mësohet se mes palëve është gjetur edhe akordi. “Zonja e Vjeter” do të derdhë në arkat e “Topçinjve” 16 milionë Euro, ndërsa 27-vjeçari do të firmosë kontratë 5-vjeçare, ku do të përfitojë 4 milionë Euro në sezon. Ofertë e kënaqshme kjo e Juventusit, me agjentin e polakut që ka ndërprerë çdo tratativ me klubet e tjera të interesuar për të.

Inzaghi, te Lazio deri në 2020:

Lazio dhe Simone Inzaghi ende së bashku. Pas ecurisë pozitive të këtij sezoni, që kulmoi me kthimin e skuadrës në Europa League, trajneri i bardhekaltërve rinovoi kontratën edhe për 3 sezonet e ardhshme, duke e mbajtur në kryeqytetin italian deri në vitin 2020. Në marrëveshjen e re ka dhe përmirësim të pagës me 41-vjeçarin që tashmë do të fitojë 1.2 milionë Euro në sezon. Së bashku me Inzaghi-n është konfirmuar edhe stafi i tij, me Farris si zëvendëstrajner.

B. Dortmund, Bosz në “pole” për stolin:

Pas shkarkimit të Thomas Tuchel, te Borussia Dortmund kanë nisur punën për të gjetur pasuesin e tij. Peter Bosz është favoriti për të zëvendësuar 43-vjeçarin në pankinën e verdhezinjve. Sipas asaj që raporton “Bild”, pas “Jo”-së nga Nice për trajnerin Lucien Favre, tashmë tekniku i Ajax-it është kthyer në objektivin parësorë të Gjermanëve. Peter Bosz është në krye të klubit holandëz që prej vitit 2016, ku ka firmosur kontratë 3-vjeçare me nënkampionët e Eredivisie.

Murillo: Kam 3 vite kontratë me Interin:

Jeison Murillo nuk shqetësohet për të ardhmen e tij. 25-vjeçari i Interit është i qetë përsa i përket lajmeve që flasin për destiancionin e tij të ri. Në një intervistë të dhënë, lojtari Kolumbian thekson se ka ende 3 vite kontratë me klubin zikaltër dhe për momentin mendon vetëm të shijoë pushimet me familjen e tij. klubi i fundit që ka shfaqur interes për Murillo është Zeniti, pasi lojtari pëlqehet nga trajneri ri i skuadrës. Roberto Mancini.