Lajme blitz nga futbolli

Fabio Coentrao ishte i vetmi që mungoi në festën me skuadrën në “Bernabeu” për fitoren e Champions League, një sinjal i rëndësishëm për largimin e tij këtë verë. Mësohet se mbrojtësi do të rikthehet në Portugali te Sporting Lisbon ku do të luaj si i huazuar për një sezon. Coentrao ka një kontratë deri në 2019 me Real Madridin dhe një pagë prej 3.5 mln Euro, por Sporting do të mbulojë vetëm 10% të pagës pra 350 mijë Euro për huazimin e tij.

Te Leicester City janë të dorëzuar për largimin e Riyad Mahrez dhe tashmë po kërkojnë pasuesin e tij të cilin e kanë gjetur. Sipas shtypit anglez, drejtuesit kanë shënjestruar Gylfi Sigurdsson i cili ishte një nga më të mirët te Swansea sezonin e kaluar duke kontribuuar me 9 gola në mbijetesën e ekipit. Për ta shkëputur nga Swansea oferta nga Leicester është 35 mln euro ndërsa me lojtarin islandez akordi është arritur prej ditësh.

Që pas largimit nga drejtimi i Dortmundit, Thomas Tuchel po pret ofertën e duhur për të rinisur aventurën në stol teksa disa prej tyre i ka refuzuar. Një prej tyre është ajo e Bayer Leverkusen ku sipas agjentit të tij nuk është në lartësinë e trajnerit gjerman. Ai tha se Tuchel për momentin do të marrë disa pushime dhe do të ndjekë zhvillimet në merkato por sipas mediave gjermane, Tuchel synon të trajnojë në Premier League.

Adnan Januzaj rikthehet nga huazimi te Sunderland por nuk pritet të qëndrojë te Man. United pasi nuk është në planet e Jose Mourinhos. Për talentin me origjinë shqiptare janë disa ekipe të interesuara ndërsa oferta më interesante është ajo e Marseille në kampionatin francez. Rudi Garcia është gati t’i ofrojë vendin e titullarit për sezonin e ardhshëm mesfushorit 22-vjeçar i cili mund të pranojë për të provuar vetën jashtë kampionatit anglez.