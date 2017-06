Lajme blitz nga futbolli

West Ham dëshiron Joe Hart

Pasi u rikthye nga huazimi te Torino, Joe Hart me të gjitha mundësitë do të largohet sërish nga Manchester City. Portieri anglez vështirë se do të qëndrojë nën urdhrat e Pep Guardiolës në “Etihad Stadium”, dhe siç raporton “The Sun”, në gjurmët e 30-vjeçarit është vendosur West Ham. Skuadra e Slaven Bilic është në kërkim të një portieri dhe Hart shikohet si përforcimi ideal për këtë repart.

Lazio, Arsenal e Chelsea në garë për Calhanoglu:

Emër i ri në listën e Lazios për merkaton e verës. Ditët e fundit në mediat italiane përflitet për një interesim të bardhkaltërve në drejtim të Hakan Calhanoglu, i cili aktivizohet me Bayer Leverkusen. Lojtari turk pëlqehet shumë nga drejtuesit e Lazios, por ekipi italian nuk është i vetmi që kërkon 23-vjeçarin. Calhanoglu pëlqehet edhe nga Arsenal e Chelsea, teksa Leverkusen nuk e shet për më pak se 20 milionë Euro lojtarin.

Costa: Nuk e di të ardhmen:

Mbetet në udhëkryq e ardhmja e Diego Costas te Chelsea. Në një intervsitë të dhënë pas sfidës mes Spanjës dhe Maqedonisë, sulmuesi pohoi se ende nuk e di se ku do të luajë sezonin e ardhshëm. 28-vjeçari theksoi se ka një kontratë me Blutë e Londrës dhe klubi e di mirë dëshirën e tij, por nuk i mbetet veçse të presë zhvillimet më të reja në merkato. Nga ana tjetër Costa e ka bërë të qartë disa herë se pëlqen kthimin te Atletico Madrid.

Milani nis bisedimet me Forsberg dhe Krychowiak:

Milani nuk ndalet në merkato. Kuqezinjtë së fundmi janë në bisedime me Leipizg për mesfushorin Suedez, Emil Forsberg. Palët për momentin nuk po gjejnë akordin për termat ekonomikë, pasi klubi italian ofron 18 milionë Euro për kartonin e tij, ndërsa Leipzig dëshiron 25 milionë. Një tjetër emër në listën e Milanit është edhe polaku i Paris Saint-Germain, Grzergorz Krychowiak.