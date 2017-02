Lajme Blitz nga futbolli

Milan-Man. United, në garë për Fabregas

Cesc Fabregas, nuk është një nga emrat e preferuar të Antonio Contes, dhe për këtë arsye spanjolli nuk po gjenë shumë hapësira në formacionin e italianit te Chelsea. Sipas “Daily Mail”, mesfushori pritet të largohet nga Blutë e Londrës në merkaton e verës me Manchester United dhe Milan që dëshirojnë të përfitojnë nga rasti për të siguruar shërbimet e tij. Kuqezinjtë janë gati të ofrojnë rreth 30 milonë Euro për Fabregas, ndërsa “Djajtë e Kuq” ende nuk kanë paraqitur një shifër konkrete për 29-vjeçarin.

Rabiot, i përqëndruar vetëm te PSG

Adrien Rabiot nuk e sheh veten larg Paris Saint-Germain, të paktën për momentin. Mesfushori në një intervistë të dhënë deklaroi se është i përqëndruar te paraqitjet e tij me Kampionët e Francës dhe se dëshiron të bëjë sa më mirë për parizienët. Megjithtë në rast se në drejtim të tij vijnë oferta të rëndësishme, Rabiot i ka kërkuar klubit t’i marrë në konsideratë. Në fund 21-vjeçari zbuloi se pak kohë më parë kërkohej nga 7 klube të ndryshme dhe se ishte pranë transferimit te Napoli.

Valencia, Alesanco Drejtori ri Sportiv

Valencia gjeti akordin me Jose Ramon Alesanco, i cili u emërua Drejtori i Ri Sportiv i spanjollëve. Lajmin u publikua nga vetë klubi në faqen e tyre zyrtare, që njoftuan se prezantimi i 60-vjeçarit do të bëhet ditën e mërkurë në orën 13:00. Në postimin e “Los Che”, gjithsesi nuk u zbulua kohëzgjatja e marrëveshjes mes palëve. Ish-mbrojtësi në karrierën e tij ka luajtur me ekipe si Ahletic Bilbao, Alaves dhe Barcelona, ku te kjo e fundit në sezonet 2000-2002 ka qenë edhe asistent i katalanasve.

Leipzig shënjestron Claudio Bravon

Claudio Bravo bëhet objektiv i RB Leipzig. Sipas të përditshmes spanjolle “AS”, klubi i Bundesligës, që aktualisht renditet në vendin e dytë, ka shenjestruar portierin e Manchester City-t, të cilin do ta tentojë në merkaton e verës. Skuadra e drejtuar nga Ralph Hasenhuttl, me të gjitha mundësitë do të marrë pjesë në Champions League edicionin e ardhshëm, dhe për këtë arsye dëshiron siguri në portë. Emri i portierit të Citizens për momentin është në krye të listës së dëshirave të Gjermanëve.