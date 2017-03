Lajme blitz nga futbolli

Sturridge, e ardhmja larg Liverpool-it:

Në merkaton e Janarit, Liverpool refuzoi disa oferta për Daniel Sturridge, me klubin e kuq që nuk dëshironte me asnjë kusht të shiste lojtarin, por tashmë situata duket se ka ndryshuar. Vet trajneri i “The Reds”, Jurgen Klopp raportohet të ketë thënë se sulmuesi është duke parë mundësi të reja për karrierën e tij, dhe në merkaton e verës drejtuesit e klubit do të shqyrtojnë të gjitha kërkesat në drejtim të lojtarit. Lajm i mirë ky për Paris Saint-Germain, me francezët që prej kohësh këmbëngulin ta kenë në skuadër 27-vjeçarin.

Angel Moya drejt rinovimit me Atl. Madrid:

Miguel Angel Moya pritet të qëndrojë edhe pas verës te Atletico Madrid. Kontrata e portierit me “Los Colchoneros” skadon në fund të këtij sezoni, por “Marca” raporton se palët tashmë kanë nisur bisedimet për nënshkrimin e marrëveshjes së re. Po sipas gazetës spanjolle, tratativat janë në fazë të avancuar dhe mbeten për t’u përcaktuar vetëm disa detaje. 32-vjeçari pritet të firmosë kontratë 1-vjeçare, me opsion rinovimi edhe për një tjetëe vit. Moya me paraqitjet e tij të fundit ka bindur drejtuesit e klubit, që janë të gatshëm ta mbajnë sërish në “Vicente Calderon”.

Benitez “snobon” Kinën, i fokusuar te Newcastle:

Kampionati kinez po merr një zhvillim të madh kohët e fundit, me shumë emra të njohur nga futbolli, si trajner ashtu edhe lojtarë, që kanë zgjedhur ta vijojnë atje karrierën e tyre. Një prej emrave të kërkuar është edhe trajneri i Newcastle Rafael Benitez. Megjithatë spanjolli pavarësisht projekteve interesante të klubeve kineze nuk e sheh atje të ardhmen e tij, të paktën për momentin. 56-vjeçari është i përqëndruar vetëm te skuadra e tij dhe nuk e mendon transferimin në vendin aziatik.

Lille, Amadou firmos deri në 2020:

Ibrahim Amadou do të vazhdojë aventurën e tij me Lille. Klubi Francez bëri të ditur se mesfushori ka rinovuar kontratën deri në vitin 2020. Që pas transferimit në “Stade Pierre-Mauroy”, nga Nancy në verën e 2015-tës, 23-vjeçari është kthyer në një pikë kyçe në formacionin e Franck Passi, duke qënë edhe lojtari i tretë me më shumë minuta aktivizimi te Lille pas Sebastien Corchia and Vincent Enyeama. Marrëveshja e mëparshme e kamerunasit skadonte në vitin 2019, por palët gjetën gjuhën e përbashkët për zgjatjen edhe për një tjetër sezon.