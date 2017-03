Lajme blitz nga futbolli

Naby Keita në “orbitën” e Bayern Munich:

Sezoni fantastik që Naby Keita po zhvillon me Leipzig, nuk ka kaluar pa i rënë në sy vëzhguesëve së Bayern Munich. Lojtari i talentur, siç shkruan prestigjiozja Gjermane “Bild”, ka përfunduar në “radarët” e bavarezëve, të cilët nuk e kanë për herë të parë t’iu rrëmbejnë rivalëve lojtarët e tyre kryesorë. Gjithsesi për të arritur te mesfushori 22-vjeçar, skuadra e Ancelottit duhet të kalojë konkurrencën e Liverpool, Arsenal dhe Borussia Dortmund.

Lyon, Genesio: Vështirë të mbajmë Lacazette:

Te Lyon duket se janë dorëzuar para idesë se do të humbasin shërbimet e Alexandre Lacazette gjatë merkatos së verës. Sulmuesi prej kohësh kërkohet me insistim nga disa prej klubeve më të rëndësishme në Europë, me Liverpool që qëndron në “pole position” për kartonin e tij. Trajneri i francezëve, Genesio pohoi se shoqëria do ta ketë shumë të vështirë të mbajë 25-vjeçarin në skuadër me përfundimin e sezonit. Lacazette vlerësohet rreth 60 milionë Euro dhe në 23 ndeshje të Ligue 1 ka realizuar 22 gola.

Benfica, Lindelof rinovon deri në 2021:

Shuhen shpresat e Manchester United për të pasur në skuadër Victor Lindelof. Siç raportojnë mediat portugeze, një prej objektivëve kryesorë të “Djajve të Kuq” ka rinovuar kontratën me Benficën deri në vitin 2021. Megjithatë ekipi anglez do të tentojë sërish në verë për 22-vjeçarin edhe pse çmimi i tij me kontratën e re do të jetë rritur. Lindelof nuk është i vetmi lojtar që ka firmosur marrëveshje të re, pasi edhe Lisandro Lopez ka zgjatur marreveshjen po në vitin 2021.

Bayer Leverkusen shkarkon Schmidt:

Roger Schmidt nuk është më trajneri i Bayer Leverkusen. Klubi gjerman ka ndërprerë me efekt të menjëhershëm kontratën me 49-vjeçarin, ku vendimtare ishte humbja e thellë 6-2 me Borussia Dortmund këtë fundjavë. Tekniku gjerman ishte në krye të klubit që prej 25 Prrillit të vitit 2014 dhe gjatë kësaj kohe e ka kualifikuar 3 herë Leverkusen në fazën e grupeve të Champions League. Shefi ekzekutiv i “Aspirinave”, Michael Schade në komunikatën zyrtare të klubit falenderoi Schmidt për punën e bërë në “BayArena”.