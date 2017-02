Lajme blitz nga futbolli

B. Leverkusen, Calhanoglu heq dorë nga paga

I pezulluar per 4 muaj nga FIFA, mesfushori Hakan Calhanoglu beri te ditur se ka hequr dore nga paga mujore me Bayer Leverkusen. 23-vjeçari u denua nga Institucioni me i larte i Futbollit Boteror per shkak te shkeljes se kontrates me Trabzonspor ne vitin 2011. Calhanoglu deklaroi se Bayer nuk ka asnje lidhje me kete çeshtje dhe per kete arsye nuk ka perse te paguaj. Gjermani shtoi me tej se nuk mund te demtoje klubin per çeshtje qe nuk i takojne dhe per kete nuk do te marre pagen per 4 muaj.

Arsenali në “pole” për Yannick Carrasco

Yannick Carrasco do te jete nje nga emrat me te perfolur ne merkaton e veres. Mesfushori i Atletico Madrid kerkohet nga disa prej klubeve me ne ze Europiane, si Arsenali, Chelsea, Paris Saint-Germain dhe Bayern Munich. Megjithate, sipas asaj qe raporton “The Sun”, Topçinjte jane ne pole-position per te firmosur me 23-vjeçarin. Nga ana tjeter nese ne Madrid mberrin nje oferte prej 40 milione Eurosh, “Los Colchoneros” jane te gatshem ta shesin lojtarin belg.

Barcelona shënjestron Timothy Tillman

Barcelona mendon per te ardhmen. Klubi katalanas ka shenjestruar talentin 18-vjeçar te Bayern Munich, Timothy Tillman. Lojtari gjerman ka spikatur per cilesite e tij teknike dhe vizionin e tij te lojes dhe per kete arsye ka terhequr vemendjen e blaugranave, por jo vetem. Per Tillman interesohet edhe Man. United, Real dhe Atletico Madrid. Gjithsesi Barcelona eshte klubi i pare qe ka paraqitur oferte per Tillman, por qe eshte refuzuar nga bavarezet, qe nuk duan te privohen nga talenti i tyre.

Tuchel: Asnjë problem me Gotze

“Midis meje dhe Mario Gotze nuk ka asnje problem”. Eshte kjo deklarata e Thomas Tuchel ne nje interviste te dhene per mediat gjermane. Trajneri i Borussia Dortmund hodhi poshte zerat per nje krisje te raportit mes tij dhe sulmuesit 24-vjeçar. Tuchel tha se me Gotze ka nje marredhenie normale duke theksuar se ne sfiden me Leipzig nuk u aktivizua per shkak te nje problemi fizik. Megjithate 43-vjeçari eshte i bindur se gjermani do ta ndihmoje shume skuadren ne te ardhmen.