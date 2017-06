Lajme blitz nga La Liga

Djali i Zinedine Zidane , Enzo Zidane duket do të jetë nën urdhërat e babait të tij tek Reali i Madridit. Mediat spanjolle raportojnë, se Enzo është transferuar në formën e huazimit tek Alaves, në formën nga ku ka firmosur një kontratë tre vjecare. Tek Alaves 22-vjecari do të ketë më shumë minuta në dispozicion si dhe do të ketë mundësi të rritet akoma edhe më shumë si futbollistë.

Saul Niguez i premton besnikëri Atleticos së Madridit. Mesfushori i Colchoneros, në një intervistë të dhënë është shprehur se për asnjë moment nuk e ka menduar largimin nga skuadra. Madje, ai është shprehur se ndihet shumë mirë tek Atletico dhe se ka mbështetjen e të gjithve.

Deportivo La Coruno ndërron emrin e stadiumit. Arena e re e klubit do të quhet Abanca Riazor. Në marrëveshjen e firmosur nga ana e Presidentit e të klubit spanjoll, Tino Fernadez, në arkat e klubit do të shkojnë 45 milionë Euro. Falë këtij akordi Deportivos i është krijuar mundësia për të paguar të gjitha detyrimet që kanë ndaj Ministrisë së Financave.

Xavi Hernandez po mundohet të bindi ish-shokun e tij të skuadrës Andres Iniesta, të vazhdojë aventurën e tij tek Barcelona. Iniesta ende nuk ka firmosur rinovimin e kontratës me klubin blaugrana, madje as ai vetë nëpër intervista nuk e ka dhënë një konfirmim. Në ndihmë blaugranave i ka ardhur një ish, sic është Xavi, i cili ka pasur një telefonatë me mesfushorin nga ku është munduar ta bindi atë.