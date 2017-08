Lajme blitz nga Premier League

Pas Kyle Walker, Tottenham-it, mund ti japë lamtumirën edhe Danny Rose. Mbrojtësi i krahut të majtë i cili është një titullar fiks edhe në kombëtaren angleze, pëlqehet shumë nga Chelsea i Antonio Contes. Për Rosse kanë shfaqur interes edhe Manchester United e Interi, megjithatë do të jetë e vështirë që Tottenhami të lejojë largimin e një tjetër mbrojtësi pasi shiti Kyle Ëalker te Manchester City për 57 milionë Euro.

Të Premten starton Premier League me Arsenalin që do të presë Leicester City-in, në stadiumin e Emirates. Por këtë takim shumë të rëndësishëm trajneri i topcinjëve Arsene Wenger nuk do të ketë shërbimet e sulmuesit Alexis Sanchez. Ish lojtari i Barcelonës i shumëkërkuar në këtë merkato pasi mungoi në duelin e Superkupës së Anglisë ndaj Chelsea-it nuk do të jetë i gatshëm as për sfidën ndaj Leicester-it, për shkak të disa dhimbjeve që ndien në muskujt e barkut.

Mario Lemina pasi u zyrtarizua si blerja më e re e Southamptonit foli për herë të parë si futbollisti më i ri i skuadrës së shenjtorëve. Jam shumë i lumtur që jam bërë pjesë e Southampton, më bindi projekti i klubit dhe mendoj se kam bërë zgjedhjen më të mirë për të vazhduar karrierën time deklaroi mesfushori nga Gaboni. Kartoni i Lemina i kushtoi klubit anglez 17 milionë Euro.

Rafa Benitez këmbëngul për Luca Perez. Trajneri spanjoll e dëshiron me cdo kusht sulmuesin te Neëcastle United. Arsenali kërkon 15 milionë Euro për të lënë të lirë lojtarin, por për qymyrxhinjtë problemi më i madh qëndron te fakti se Perez përpara një kalimi të mundshëm te Neëcastle preferon rikthimin te Deportivo La Coruna në La Liga.