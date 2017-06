Lajme blitz nga Premier League

Robin Van Persie mund të rikthehet në Angli. Ish-sulmuesi i Man.United dhe Arsenal nuk dëshiron të vazhdojë aventurën e tij në Turqi tek Fenerbache. Në ndjekjë të holandezit është vënë Crystal Palace, skuadër e cila këtë sezon do të drejtohet nga një bashkombas i tij, Frank de Boer.

Arsenal heq dorë nga Kylian Mbappe. Topcinjtë e Londrës, duket se janë larguar nga gara për të pasur në dispozicion shërbimet e sulmuesit francez, kjo edhe për shkak të vlerës së lartë që ka kartoni i 18-vjecarit. Tashmë klubit anglez është i fokusuar tek një tjetër futbollist, Alexandre Lacazette.

Chelsea në ndjekjëe të Jerome Boateng. Mbrotjësi i Bayernit të Mynihut po kërkohet me ngulm nga ana e teknikut të Bluve të Londrës, Antonio Conte. Italiani prej javësh po punon në përforcimin e reparitit të prapavijës dhe Boateng shihet si një emër që fal siguri.

Tottenaham po përgatit ndëryrje në merkato. Klubi londinez këtë sezon do të kërkojë me cdo kusht titullin në Premier League dhe për ta arritur atë, Spursat do të tentojnë transferimin e disa emrave cilësorë, njëri prej tyre është mesfushori i Everton Ross Barcklei. Në ditët në vazhdim pritet që mes palëve te këtë dhe një takim.