Lajme blitz nga Premier League

PSG është gati t’i rrëmbejë Liverpoolit yllin brazilian Coutinho. Sipas mediave pariziene, Al Khelaifi ka prezantuar ofertën në “Anfiel Road”. Rreth 85 milionë Euro synon të paguajë sheiku për të pasur shërbimet e sulmuesit të skuadrës së drejtuar nga Jurgen Klopp.

Manchester United ka gati ofertën marramendëse për blerjen e bomberit belg të Everton, Romelu Lukaku. Jose Mourinho i ka premtuar klubit nga Liverpooli 100 mln Pound për të siguruar shërbimet e sulmuesit duke e larguar atë nga radarët e Chelseat. Në rast se transferimi finalizohet, atëherë Lukaku do të bëhej lojtari më i shtrenjtë i historisë së futbollit.

West Ham është në avantazh krahasuar me klubet e tjera në garën për të firmosur me sulmuesin e Burnley, Andre Gray. 26-vjeçari ka një kontratë deri në vitin 2018 me klubin aktual por interesimi i “Çekanëve” ka bërë që Gray të mos pranojë rinovimin e kontratës, duke u bërë me dije drejtuesve të Burnley se dëshira e tij është ta ndryshojë ambjent.

Alexis Sanchez kërkon trefishim të pagës për të qëndruar në “Fly Emirates”. Sulmuesi kilian që aktualisht përfiton 125 mijë pound në javë, synon të arkëtojë 400 mijë për të vazhduar karrierën me Arsenalin. Kërkesa e ekzagjeruar ekonomike po analizohet nga stafi i klubit që do t’i kthejë një përgjigje përfundimtare sulmuesit.