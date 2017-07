Lajme blitz nga Premier League

Giroud do të qëndrojë tek Arsenali

Oliver Giroud sipas të gjitha gjasave do të qëndrojë tek Arsenali edhe për sezonin e ardhshëm. Sulmuesi francez ka udhëtuar me skuadrën drejt Australisë bashkë me blerjen e re Alexandre Laccazzette, që u kushtoi arkava të londinezëve 53 milionë euro. Pavarësisht rritjes së konkurrencës në sulm, Wenger duket se nuk dëshiron të privohet nga shërbimet e Giroud.

Vermaelen drejt rikthimit në Premier League

Thomas Vermaelen pritet të rikthehet në Premier League për të vijuar karrierën. Mbrojtësi belg i cili luajti për një sezon i huazuar te Roma, pëlqehet shumë nga trajneri i Cristal Palace Frank De Boer. 31-vjecari pavarësisht moshës ka luajtur shumë pak që nga 2014-ta kur la Arsenalin për Barcelonën. Gjithsesi trajneri i ri i Cristal Palace beson shumë tek eksperienca e mbrojtësit belg.

Man. United e Chelsea, në garë për Bakayoko

Manchester United dhe Chelsea janë në garë mes tyre për të siguruar shërbimet e futbollistit të Monacos Tiemoue Bakayoko. 22-vjecari ka spikatur si mesfushor shktaërrues te skuadra e Principatës, që nga viti 2014, duke u shndërruar element thelbësor në formacionin e Jardim. Djajtë e kuq, sipas zërave që vijnë nga Anglia është gati të shpenzojë 40 milionë euro për lojtarin francez.

Benitez kërkon të marrë Joe Hart te Newcastle

Rafa Benitez kërkon të marrë Joe Hart te Newcastle. Trajneri madrilen i ka kërkuar drejtuesve të klubit të sapongjitur në Premier League se portieri në pronësi të Manchester Cityt është emri i duhur për të ruajtur portën në Saint James Parc. Sezonin e kaluar Hart luajti i huazuar te Torino, pasi nuk ishte në planet e Pep Guardiolës që bleu Claudio Bravon nga Barcelona.