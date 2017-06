Lajme blitz nga Primera Division

Me bllokimin e merkatos së verës nga FIFA, Atletico e Madridit synon të ruajë të grupin aktual të futbollistëve ndërkohë që po mendon që tani për lëvizjet e mëdha që do të kryejë në Janarin e vitit 2017-të. Sipas mediave spanjolle dy janë objektivat e rëndësishëm të Diego Simeones. Bëhet fjalë për sulmuesin e Chelsea Diego Costa por edhe anësorin e Sevillas Vitolo. Për të tentuar fitimin e La Ligas dhe Champions, Atletico në pamundësi për të afruar lojtarë gjatë kësaj vere e ka të qartë që duhet të bëjë goditje të mëdha në merkaton e dimrit dhe Diego Costa e Vitolo mund të konsiderohen dy përforcime shumë të rëndësishme nëse realizohen me sukses.

Barcelona e Ernesto Valverdes do të marrë jetë në datën 12 Korrik. Pikërisht në këtë ditë blaugranat do të nisin fazën përgatitore për sezonin e ri. Barca ka zyrtarizuar datën kur do të fillojë seancat stërvitore me trajnerin e ri në krye. Një javë më pas në 19 Korrik, Barcelona do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zhvilluar miqësoret e luksit ndaj Juventusit, Manchester United dhe Realit të Madridit.

E ardhmja e Sandro Ramirez-it do të jetë në Premier League. Sulmuesi i dalë nga akedemia e Barcelonës i cili shkëlqeu sezonin e fundit të La Ligas me fanellën e Malagas është shumë pranë firmës me Evertonin. I impenjuar aktualisht me përfaqësuesen e 21 vjecarëve të La Rojas, Sandro realizoi 14 gola ndërsa koleksionoi dhe 5 asiste me Malagan në La Liga. Ramirez kërkohej edhe Atletico e Madridit por për shkak të dënimit që Los Colchoneros kanë marrë nga Fifa ai do të transferohet te Evertoni i Ronald Koeman.

Presidenti i Real Sociedadit, Jokin Aperribay, konfirmon interesin e klubit bask për Adnan Januzajn. Është e vërtetë që na intereson por ende nuk kemi nisur bisedimet me Manchester United nënvizoi numri 1 i Sociedadit. Do të shohim se cfarë vendimi do të marrin Djajtë e Kuq për të ardhmen e Januzajt për të parë më pas se cfarë hapash mund të ndjekim, deklaroi më tej Aperribay.