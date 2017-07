Lajme blitz nga Primera Division

Si në cdo merkato edhe këtë verë, Sevilla pritet të arkëtojë shuma të mëdha nga shitjet e futbollistëve. Nga klubi andaluzian mund të largohen disa lojtarë të rëndësishëm të cilët kanë oferta nga klube të mëdha dhe nga shitja e tyre Sevilla pritet të përfitojë plot 120 milionë Euro, që mund të konsiderohen ndryshe edhe si një thesar. Bëhet fjalë për emra të tillë si si Vitolo, Nzonzi, Rami, Sergio Rico e Iborra.

E ardhmja e Pepes do të jetë larg Spanjës. Mbrojtësi 34-vjecar të cilit i skadoi kontrata me Los Blancos është shumë pranë transferimit në kampionatin turk te Besiktasi. Klubi merengues nuk i ofroi një marrëveshje të re shtatlartit portugez dhe Pepe tashmë është gati të nisë një aventurë të re. Pasi ishte në bisedime me Interin dhe Paris Saint Germain-in, por pa arritur dot një marrëveshje, Pepe ka zgjedhur ta vazhdojë karrierën në Turqi aty ku Besiktasi po e pret krahëhapur.

Pasi rinovoi kontratën e tij me Atleticon e Madridit deri në vitin 2026, Saul Niguez shprehu edhe ndejësitë e para që do të jetë pjesë e Los Colchoneros edhe për 9 vitet e ardhshme. Marrëveshja e firmosur nga 22-vjecari është një nga më jetëgjatat në futboll. 22-vjecari i cili spikati me përfaqësuesen e 21-vjecarëve të Spanjës në kampionatin europian, për faqen e klubit në internet deklaroi se është shumë i lumtur që ka rinovuar me Atleticon duke falenderuar gjithashtu shokët e skuadrës dhe drejtuesit e klubit sepse falë tyre ka arritur në nivelet që është sot.

Valencia këmbëngul për Neton. Largimi i Ryan por edhe lamtumira e mundshme e brazilianit Diego Alves ka vendosur në lëvizje Los Che të cilët janë në kërkim të një portieri. Për mungesë hapësirash Neto ka vendosur të largohet nga Juventusi por deri tani oferta e Valencias prej 4 milionë Eurosh për 27-vjecarin brazilian është konsideruar shumë e ulët nga bardhezinjtë të cilët kërkojnë 10 milionë Euro për të lënë të lirë ish portierin e Fiorentinës.