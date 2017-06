Lajme blitz nga Seria A

Interi ende nuk ka nisur merkaton në pritje për të barazuar bilancin sipas parametrave të Fair Play Financar. Më 1 korrik zikaltërit do të kenë liri veprimi dhe reparti që dëshiron Spalletti të përforcohet me çdo kusht është mbrojtja. Krahas Skriniar për të cilin është arritur akordi, Sabatini dhe Ausilio kanë kërkuar informacion për Gimenez të Atl. Madrid. Për uruguaianin është gati oferta 25 mln euro dhe pengesa e vetma është bllokoada në merkato nga Fifa për ekipin spanjoll.

Kostas Manolas nuk do të firmosë për Zenitin. Dukej një operacion i mbyllur me Romën që do të arkëtonte 40 mln Euro bashkë me bonuses por negociatat kanë dështuar në sekondat e fundit. Nuk bëhet fjalë për mosmarrëveshje për akordin ekonomik mes Zenitit dhe Manolas por për valutën. Lojtari grek do të përfitonte 4 mln euro në sezon por nuk dëshironte të paguhej në rubla dhe kjo ka bërë tërhqejen e Zenitit nga negociatat. Për Manolas rriten tashmë shpresat për Conten që e dëshiron te Chelsea.

Andrea Conti e ka bërë zgjedhjen për të ardhmen dhe është vetëm Milani. Mbrojtësi që sapo mbylli avejturën me Italinë e 20-vjeçarëve në Europian tani pret të transferohet te kuqezinjtë pavarësisht se për të ka oferta nga Interi dhe klube angleze. 23-vjeçari u shpreh se do ti jetë gjithmonë Atalantës mirënjohës që e ka rritur si lojtar por insistoi se ëndrra e tij tashmë është të luaj me Milanin.

Deklarata e vëllezërve Della Valle se klubi ështënë shitje do të ndikojë edhe në merkaton e verës ku priten largime nga ekipi. I pari që do ta bëjë është Josip Ilicic, sulmuesi slloven i cili ka arritur akordin me Sampdorian me këta të fundit që do të shpenzojnë 4.5 mln euro për kartonin e tij. Një tjetër element interesant është Federico Chiesa për të cilin mund të shkohet në një ankand mes Napolit dhe Interit.