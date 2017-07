Lajme blitz nga Seria A

Një mesfushor që ikën dhe një që vjen. Roma është një kantier i vërtetë ndërtimi duke qenë shumë aktive në merkato. Leandro Paredes kaloi testet mjekësore për tu bashkuar me Mancinin te Zeniti që pagoi 30 mln euro bashkë me bonuset për mesfushorin argjentinas. Ndërkohë Monchi e ka gjetur menjëherë zëvenësuesin me Lorenzo Pellegrini për të cilin bëhet fjalë për një rikthim në ekipin që e formoi. Për kartonin e 21-vjeçarit Roma pagoi Sassuolon 10 mln euro me këta të fundit që morën edhe të riun Federico Ricci nga verdhekuqtë.

Për Palermon lajme aspak të mira në horizont teksa e ardhmja e klubit do të jetë ende në duart e Maurizio Zamparinit. Ky i fundit kishte arritur akordin për shitjen e shumicës së aksioneve një fondi amerikan të udhëhequr nga Paul Baccaglini dhe kur duhej derdhur shuma e nevojshme për aksiuonet, gjithçka dështoi. Zamparini deklaroi se nuk mori asnjë garanci dhe se tani do të luftojë për të ngjitur menjëherë Palermon në Serinë A.

Fiorentina mendon seriozisht për Giovanni Simeonen. Klubi vjollcë pritet të humbasë disa prej yjeve këtë sesion të merkatos dhe detyra e Drejtorit Sportiv, Corvino është të gjejë zëvendësuesit e denjë të tyre. Për sulmuesin argjentinas oferta e parë ishte 17 mln Euro por e refuzuar nga Genoa dhe tashmë do të bëjnë një tjetër prej 20 mln euro për të bindur presidentin Preziosi. Ky i fundit pretenton 25 mln euro por gjasat janë për një akord total mes palëve.

Francesco Acerbi zyrtarizon largimin nga Sassuolo. Mbrojtësi italian deklaroi se mund edhe të shkojë në grumbullim me ekipin për sezonin e ri por jo për të qëndruar në vitin e fundit të kontratës. 29-vjeçari sqaroi se agjenti i tij po punon për të gjetur një ekip të ri dhe se nuk do t’i vinte keq të niste një aventurë jashtë italisë. Gjasat janë që për 7-8 mln euro Acerbi të transerohet te Zeniti i Roberto Mancinit.