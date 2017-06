Lajme blitz nga Serie A

E ardhmja e Armando Izzo duket të jetë larg Genoas. Javët e fundit është përfolur për një interesim të Interit, por mbrojtësi nuk do ta vijojë te zikaltërit karrierën e tij. 25-vjeçari pritet të firmosë me Romën, me verdhekuqtë që po kërkojnë të përforcojnë repartin e tërhequr dhe Izzo është një ndër të preferuarit e Romës. Për të lënë të lirë lojtarin, Genoa kërkon të paktën 12 mln Euro.

Sampdoria pritet të rikthejë në Itali Wesley Sneijder. Holandezi, i cili është drejt largimit nga Galatasaray, dëshiron të transferohet te klubi italian. Lajmin e konfirmon edhe agjenti i 33-vjeçarit. Për të zbarkuar në Genova, Sneijder është i gatshëm të reduktojë edhe përfitimet financiare.

Interi vazhdon të blejë talente të reja. Siç njofton klubi i Pescara-s në faqen zyrtare, Lorenzo Peschetola dhe Mattia Pompetti janë transferuar zyrtarisht te zikaltërit. Peschetola është sulmues, i lindur në 2003 dhe ndiqej edhe nga Juventusi, ndërsa Pompetti është mesfushor, i lindur në vitin 2000.

Në një intervistë për mediat italiane, sulmuesi i Milanit, Suso, foli për zërat rreth së ardhmes. 23-vjeçari deklaroi se pret ofertë nga klubi për rinovimin e kontratës, që prej Dhjetorit të vitit të kaluar, por nuk është kontaktuar ende nga drejtuesit. Përsa i përket ofertave në drejtim të tij, Suso pohoi se ka 3 të tilla dhe nga ekipe që luajnë në Champions League.

Andrea Petagna i ka idetë e qarta për sezonin e ri. Sulmuesi i Atalantës sqaroi se nuk do të largohet nga bergamaskët, përkundrazi dëshiron të përmirësohet sa më shumë te klubi aktual. 22-vjeçari theksoi se pret me padurim të luajë me Atalantën në Europa League, pasi dëshiron që ekipi të zhvillojë një tjetër sezon fantastik.