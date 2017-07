Lajme blitz nga Serie A

Juan Cuadrado mund të jetë lojtar i Milanit sezonin e ardhshëm. Sipas mediave italiane, kuqezinjtë kanë nisur bisedimet me Juventusin për transferimin e kolumbianit në “San Siro”. Gjithsesi ekipi i Montella-s duhet të përballet edhe me konkurrencën e Arsenalit për lojtarin.

Presidenti i Trabzonspor, Muharrem Usta konfirmoi se ka gjetur akordin me Interin për kalimin e Gary Medel në Turqi. Numri një klubit turk pohoi se prej ditësh është në bisedime me zikaltërit dhe tashmë duhet të marrë edhe “ok” e vet lojtarit, që ishte i impenjuar me Kilin në Kupën e Konfederatave.

Napoli transferon Jonathan De Guzman te Eintracht Frankfurt. Mesfushori holandez, i ardhur te të kaltërit në vitin 2014 dhe i huazuar te Carpi e Chievo në dy sezonet e fundit, kishte edhe 1 vit kontratë me klubin e De Laurentiis. 29-vjeçari firmos me gjermanët për 3 vjet.

Ante Budimir sezonin e ri të Serie A do të veshë fanellën e Crotone-s. Sulmuesi, që sezonin e fundit u aktivizua në radhët e Sampdorias ka gjetur akordin me ekipin e drejtuar nga Davide Nicola. Formula e transferimit është ajo e huazimit me të drejtë blerjeje për 2 milionë Euro.