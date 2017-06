Lajme blitz nga Serie A

Lazio po tenton të bëjë gjithcka është e mundur për të mos lejuar largimin e Keita Balde. Sulmuesit i është ofruar rinovimi, pasi kontrata aktuale që ai ka skadon më 2018. Përvec faktit që Keita konsiderohet si një thesarë për skuadrën bardhekaltër, nëprmjet rinovimit do të kërkojnë të mos e humbasin atë me parametra zero.

Napoli ka arritur akordin me Alex Berenguer. Është vetë menaxheri i futbollistit ai që e konfirmon lajmin. Sipas tij mes Napolit dhe klientit të tij është arritur akordi, ndërkohë që shumë shpejt do të vijë do të arrihet marrëveshja dhe më Osasusën, skuadër në të cilën luan mesfushori.

Bruno Gaspar është blerja më e re e Fiorentinës. Është gjetur akordi mes klubit Vjollcë dhe ekipit brazilian të Vitoria Guimarres. 4 milionë Euro do të shpenzojë Fiorentina për transferimin e 24-vjecarit.

Mohamed Salah gjithnjë e më larg Romës. Menaxheri i futbollistit ka udhëtuar drejt Londrës, për tu takuar me drejtuesit e skuadrë së Liverooplit. Mes sulmuesit dhe klubit angelz është gjetur akordi ndërkohë që pengesë për zyrtarizimin e marrëveshjes vazhdon të mbetet shumë e ofruar. Pavarësisht kësaj, egjiptiani është pranë largimit, pasi dhe dëshira e tij është të luaj në Premier League.