Lajme blitz nga Spanja

Eric Abidal është më shumë sesa një ish futbollist për Barcelonën. Raporti fantastik i francezit me drejtuesit e klubit katalanas ka bërë që Abidal të rikthehet te Barca, tashmë jo në rolin e lojtarit por në atë të ambasadorit. Pasi luajti për 6 vite me skuadrën blaugrana Adidal luftoi me vdekjen duke hedhur pas krahëve një sëmundje të rëndë. Tashmë jeta e tij merr një tjetër drejtim pasi ish mbrojtësi francez është prezantuar nga presidenti Josep Maria Bartomeu si ambasdori i ri i Barcelonës në Botë.

Valencia e Marcelino Garcia Torral firmos me Ozan Tufan. Mesfushori me tipare sulmuese do të lërë Fenerbahcen gjatë kësaj vere për të kaluar te klubi nga Mestalla. Sipas mediave turke 22-vjecari do të luajë në formë huazimi për një vit te Valencia që do të ketë të drejtën e blerjes në fund të sezonit.

Drejtuesit e Sevillas po lëvizin për të vënë në dispozicion të të trajnerit të ri Eduardo Berrizo, Hatem Ben Arfa. 30-vjecari është gati të lërë Paris Saint Germain skuadër tek e cila qëndroi në stol për pjesën më të madhe të sezonit për tu transferuar te klubi andaluzian. Sevilla është një opsion i mirë për francezin për të rigjetur sërish formën e tij optimale.

Pas 10 vitesh te Athletic Bilbao Gorka Iraizos nis një aventurë të re. Portieri 36-vjecar është zyrtarizuar si blerja më re e klubit të Gironas. Skuadra katalanase e sapongjitur në Primera Division ka firmosur për 2 vite me veteranin e portës për të pasur më shumë siguri mes shtyllave në sezonin e ardhshëm të La Ligas.