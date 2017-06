Lajme blitz, Premier League

Arsenali prezanton fanellën e re

Arsenali prezanton fanellën e re që do të veshë në ndeshjet brenda fushe për sezonin futbollistik 2017-2018. Ndryshime të vogëla nga sponsori zyrtar Puma në fanellën e parë të topcinjëve të Londrës e cila është prezantuar nga tre lojtarët më të rëndësishëm të Arsenalit, sulmuesit Alexis Sanchez dhe Olivier Giroud dhe mesfushori turko-gjerman, Mesut Ozil. Pas 2 dekadash Arsenali i Arsene Wenger në sezonin e ri nuk do të marrë pjesë në Uefa Champions League pasi e mbylli kampionatin anglez në vendin e 5-të.

Aguero konfirmon qëndrimin te M.City

Sergio Aguero i premton besnikëri Manchester City-it. Sulmuesi argjentinas në një intervistë ka lënë të kuptohet se do të respektojë kontratën e tij me Citiziens duke hedhur poshtë cdo hipotezë për një largim të mundshëm nga skuadra e Pep Guardiolës. ” Kam edhe dy vite kontratë me Manchester City-in, jam shumë i lumtur këtu dhe dua të qëndroj deri në 2019-tën. Nuk ka arsye që unë të largohem, tani dua të përqëndrohem vetëm te skuadra për të dhënë më të mirën time për Citiziens, nënvizoi El Kun Aguero.

Benitez do Aboubakar te Newcastle

Rafa Benitez dëshiron të ketë shërbimet Vincent Aboubakar te Neëcastle United. Qymyrxhinjtë të saporikthyer në Premier League janë në kërkim të elementëve cilësorë për të përforcuar skuadrën për sezonin e ri. Një nga objektivat e trajnerit spanjoll është pikërisht sulmuesi kameruanas i cili është në pronësi të Portos por sezonin e fundit u aktivizua në formë huazimi te Besiktasi në Turqi. Portugezët për ta lënë të lirë lojtarin duan minimalisht 10 milionë Euro.

Jay Rodriguez drejt WBA

Jay Rodriguez gjithnjë e më larg Southampton-it. Futbollisti anglez i cili përpara disa sezonesh konsiderohej si nga talentet më të mëdhaja që kishte dalë nga akademia e klubit të shenjtorëve është shumë pranë transferimit te west Bromëich Albion. Jay Rodriguez ka gjetur shumë pak hapësira te Southampton në sezonin e fundit. Kartoni i tij pritet ti kushtojë skuadrës së trajnerit Tony Pulis rreth 14 milionë Euro.