Lajme blitz, Premier League

Salah prezantohet te Liverpooli

Pas zyrtarizimit, Mohamedd Salah është prezantuar zyrtarisht si blerja më e re e Liverpoolit. Sulmuesi egjiptian i cili la Romën për të firmosur me The Reds i kushtoi Liverpoolit, 42 milionë Euro, plus 8 milionë të tjera në formë bonusesh. Salah te 19-herë kampionët e Anglisë do të mbajë veshur fanellën me numër 11. Në prezantimin e tij, lojtari egjiptian theksoi se do të japë maksimumin për Liverpoolin dhe do të bëjë gjithcka për të fituar menjëherë trofe me klubin e tij të ri.

Matic drejt M.United

Afrimi i Tiemoue Bakayoko nga Monaco te Chelsea i hap rrugën largimit të Nemanja Matic nga Blutë e Londrës. Kampionët e Anglisë janë shumë pranë firmës me 22-vjecarin francez dhe në këtë mënyrë te Chelsea nuk ka më vend për serbin Matic i cili kërkohet me ngulm nga Jose Mourinho te Manchester United. Ish lojtari i Benficës ka vendosur të largohet nga skuadra e Conted dhe përpara Juventusit preferon pikërisht kalimin te Djajtë e Kuq.

Iheanacho lë City-in për Leicester

Sipas mediave angleze e ardhmja e talentit nigerian Kalechi Iheanacho do të jetë larg Manchester City-it. Nëse qëndron te skuadra e Guardiolës ai do të ketë shumë pak hapësira në formacion dhe kjo është një nga arsyet kryesore që Iheanacho dëshiron largimin. Skuadrat e interesuara për nigerianin janë të shumta por për momentin në pole-position qëndron Leicester City.

Tottenahm kërkon Max Meyer

Tottenhami në kërkim të një mesfushori me tipare sulmuese. Një lamtumirë e mundshme e danezit Christian Eriksen ka vënë në lëvizje drejtuesit e klubit londinez të cilët i kanë hedhur sytë nga talenti gjerman i Schalke 04, Max Meyer. Për 21-vjecarin Tottenhami ka gati një ofertë prej 20 milionë Eurosh.