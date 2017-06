Lajme blitz, Premier League

Sezoni i ri i Premier League merr formë. Kampionati anglez do të nisë në datën 12 Gusht dhe do të përfundojë zyrtarisht në 13 Maj të vitit 2018. Ende nuk dihen detajet e alendarit të ri por ndryshe nga sezonet e shkuara, këtë herë Premier League do të mbyllet rreth 1 muaj përpara për shkak të Botërorit 2018. Për të arritur këtë objektiv, kalendari është ngjeshur pasi mes datave 16 dhjetor-1 Janar do të luhen plot 6 ndeshje.



Alexis Sanchez mbetet një rebus për Arsenalin. Sulmuesi kilian që ka shprehur dëshirën për t’u larguar nga “Topcinjtë” nuk po gjend ende një destinacion të ri edhe pse ofertat për të qëndrojnë pas derës së Ëenger. Trajneri francez u ka bërë më dije klubeve të Chelseat dhe Manchester City se do të jetë shumë e vështirë që ta shkëpusin lojtarin nga Arsenali pasi klubi nuk dëshiron t’ua shesë rivalëve direktë.



Evertoni është gati të bëjë goditjen e madhe të merkatos. Klubi nga Liverpooli do të afrojë për 30 milionë Pound portierin e Sunderland, Jordan Pickford. Në rast se marrëveshja finalizohet me sukses, atëherë Pickford do të bëhej portieri më i shtrenjtë në historinë e futbollit britanik.

Chelsea është në bisedime me ish poerierin e Manchester City, Caballero për ta transferuar në “Stamford Bridge”. Conte dëshiron një alternativë me eksperiencë për zgjedhje të dytë dhe Caballero duket se është emri ideal për trajnerin italian. 35-vjeçari do të transferohet me parametra zero pasi është një lojtar pa kontratë.