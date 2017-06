Lajme blitz, Serie A

Sipas mediave spanjolle, Roma është shumë e interesuar të firmosë me Suso. Më konkretisht, prestigjiozja “AS” shkruan se drejtori sportiv i verdhekuqve, Monchi ka mbetur i impresionuar nga lojtari i Milanit. Kërkesa e kuqezinjve është rreth 20 milionë Euro, shifër që ekipi kreqytetas është gati ta paguajë, duke kaluar edhe konkurrencën e Napolit.

Torino është pranë firmës me Salvatore Sirigu. Drejtori Sportiv i PSG, Antero Henrique, është takuar me drejtues të klubit granata, për të distukuar për rikthimin e portierit në Itali. Parizienët janë gati ta zgjidhin para kohe kontratën me 30-vjeçarin, të cilit Torino i ofron marrëveshje 3-vjeçare, me një pagë prej 1.5 milionë Eurosh në sezon.

Në pritje të zyrtarizimit të Patrick Schick te Juventusi, Sampdoria ka nisur punën për gjetjen e pasuesit të tij. Bëhet fjalë për Diego Falcinelli, që është aktivizur në radhët e Crotones, por kartoni i të cilit zotërohet nga Sassuolo. Sulmuesi 25-vjeçari ka zhvilluar një sezon pozitiv, dhe ka rënë në sy të drejtuesve të klubit dorian.

Roberto Mancini u prezantua zyrtarisht si trajneri ri i Zenitit. Tekniku italian foli në konferencë për shtyp para mediave ruse, duke theksuar se objektivi kryesor është fitimi i titullit kampion. 52-vjeçari u shpreh i lumtur që klubi rus vendosi t’i besojë atij pankinën, duke zbuluar se u bind nga drejtori i përgjithshëm, Sergey Fursenko, për projektin që skuadra ka.