Largimi i Bonuccit është vendosur pas finales së Cardiffit

Finalja e Cardiffit shkaku i largimit të Leonardo Bonuccit. Është cilësuar nga shumë veta si një tradhëti, veprimi i mbrojtësit duke u transferuar tek Milani dhe nurmi i atyre që nuk e besojnë dot ende një gjë të tillë është i madh. Shkaqet që e detyruan Bonuccin të largohet nuk dihen, i vetmi version është një debat në dhomat e zhveshjes së bardhezinjve në finalen e Cardiffit, në përfundim të pjesës së parë. Mesa duket ky version nuk qëndron thjeshtë në kuadrin e një hipoteze. Dagospia, një site i specializuar për të hedhur dritë mbi prapaskenat, ka zbardhur disa detaje interesante.

Sipas këtij site, në përfundim të pjesës së parë të finales së Champions League, kundër Realit të Madridit, në dhomat e zhveshjes së bardhezinjve ka pasur një debat shumë të ashpër, ku mendohet se pasur dhe përplasje fizike. Dagospia, raporton se Leonardo Bonucci ka patur një debat me tone të ashpra me sulmuesin e Paolo Dybala, madje ky i fundit dhe është goditur me shpullë nga mbrojtësi. Pas këtij momenti në mbrojte të argjentinasit kanë dalë Adrea Barzagli dhe Mario Mandzukic. Në këtë cështje është përfshirë edhe Dani Alves, cka shpjegon dhe largimin e brazilianit tek Psg. “Drejtuesit e klubit duhet të zgjedhin midis meje dhe Bonuccit“.

Ky ka qënë ultimatumi i teknikut së “Zonjës së Vjetër”, Masimiliano Allegri, i cili në momentin e rinovimit të kontratës, i ka kërkuar zyrtarëve të lartë të skuadrës të largojnë futbollistin. Kërkesë e cila duket se ka gjetur miratimin e tyre. Veprimi ka gjetur dhe mbështetjen e lojtarve të tjerë bardhezinj. Harmonia është arma më e fortë e 6 herë kampionëve radhazi të Italisë dhe prishja e këtij elementi që i garanton ekipit sukses, nuk lejohet nga askush që të prishet. Ndoshta si një tradhëti nga ana e Leonardo Bonuccit, por ndoshta mund të cilësohet dhe si një masë ndëshkimore ndaj mbrojtësit dhe mesazh i qartë për pjesën tjetër të futbollistëve, asnjëri prej tyre nuk qëndron mbi Juventusin.